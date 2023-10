Extrêmement concentré, Carlos Alcaraz a dû s’employer pour battre un excellent Daniel Evans ce lundi au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghaï.

S’il s’est imposé en deux sets, le double lauréat en Grand Chelem a confirmé lors de l’in­ter­view sur le court la néces­sité d’évo­luer à son meilleur niveau pour s’imposer.

« C’était un match très diffi­cile. C’est l’un des matches les plus diffi­ciles que j’ai joués en dehors des tour­nois du Grand Chelem. Chaque fois que j’af­fronte Daniel, c’est un match diffi­cile. Je dois donner le meilleur de moi‐même si je veux le battre. Je pense que nous avons tous les deux joué un tennis de grande qualité. Je suis très heureux de m’en sortir et, bien sûr, très heureux du niveau que j’ai atteint aujourd’hui. »

