Il est rare de voir Carlos Alcaraz se faire dominer et prendre de vitesse par un adver­saire. C’est pour­tant bien ce qui lui est arrivé ce jeudi face à l’im­pres­sion­nant et intré­pide Tomas Machac (33e), en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Battu et inca­pable de répondre à la cadence et au rythme imposés par le joueur tchèque, l’Espagnol a fait part de ses impres­sions en confé­rence de presse en admet­tant la supé­rio­rité de son adver­saire et son inca­pa­cité à réagir.

« J’avais l’im­pres­sion de jouer contre un joueur du Top 5, pas même du Top 10, non, du Top 5, son niveau était telle­ment élevé. Je pensais qu’il allait me donner une oppor­tu­nité, une fenêtre, mais il ne l’a pas fait. Depuis le premier jeu jusqu’au dernier, son niveau était si élevé. Sa vitesse de balle était incroyable. Je me sens bien, honnê­te­ment, je me suis senti bien sur le terrain, je frap­pais bien la balle, je me dépla­çais bien. Mais, honnê­te­ment, à un moment donné, je ne savais plus quoi faire. C’était l’un de ces matches où il était insensé que je ne puisse pas jouer sur son coup droit. Chaque fois qu’il frap­pait son coup droit, c’était un coup gagnant, ou la balle suivante, il allait encore frapper un coup gagnant. C’était incroyable, c’était fou pour moi. Il me pous­sait à la limite tout le temps et je me disais que je devais toujours placer la bonne balle au bon endroit. Sinon, j’al­lais courir partout, ou il allait faire un coup gagnant. Je pense donc que la pres­sion qu’il m’a impos » a été la clé du match. »