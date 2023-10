Désormais mené 4–3 dans ses confron­ta­tions face à Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, dont le palmarès est néan­moins plus impres­sion­nant avec notam­ment deux titres en Grand Chelem, a émis un souhait ambi­tieux concer­nant sa riva­lité avec l’Italien.

Alcaraz & Sinner on their rivalry



Carlos : “It’d be great if it was like Rafa & Roger. Rafa/Roger. Roger/Djokovic. Djokovic/Rafa. Whatever it is”



Jannik : “I feel he’s achieved more than me at the moment. I think the biggest rivalry he has is with Novak”



pic.twitter.com/AQIZPwUPwh