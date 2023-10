Directement après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin, Carlos Alcaraz a réaf­firmé son objectif prin­cipal de cette fin de saison : récu­pérer la première place mondiale occupée depuis la fin de l’US Open par Novak Djokovic.

Il a même a avoué lors d’un inter­view accordée à Tennis TV penser quoti­dien­ne­ment à son rival serbe.

« Je ne vais pas mentir… Novak Djokovic est dans mon esprit presque à chaque entraî­ne­ment… Je dois m’en­traîner à mon meilleur niveau. Je dois être à 100 % sur chaque balle pour être capable de le rattraper. »

