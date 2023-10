Alors que l’ATP 500 de Pékin n’a pas encore livré son verdict, le tirage au sort du Masters 1000 de Shanghaï, de retour pour la première fois depuis 2019, a déjà eu lieu !

Et il a plutôt épargné la tête de série numéro 1 en l’ab­sence de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, dont le parcours poten­tiel pour­rait ressem­bler à ceci : Borges/Barrère – Evans – Khachanov/Dimitrov – Fritz/Tiafoe – Tsitsipas/Rublev – Medvedev.

L’Espagnol évite notam­ment Jannik Sinner, présent dans la partie de tableau de Daniil Medvedev.

Les quarts de finale potentiels :

Si le tableau s’avère relevé, les joueurs fran­çais auront des coups à jouer au premier tour :

Muller – qualifié ; Van Assche – Schwartzman ; Fils – Kotov ; Halys – Karatsev ; Rinderknech – Marozsan ; Gasquet – Zhang Zhizhen ; Moutet – McDonald.

Têtes de série, Ugo Humbert et Adrian Mannarino béné­fi­cient eux d’un bye et démar­re­ront direc­te­ment au deuxième tour, respec­ti­ve­ment contre O’Connell ou Van De Zandschulp et contre Shevchenko ou un qualifié.

Découvrez ci‐dessous le tirage au sort complet du Masters 1000 de Shanghaï :

The draw is out in Shanghai, with 96‐player draw for the first time. 10‐days event, Wednesday start.



Looks like a good draw for top seed Carlos Alcaraz.



Sinner, Zverev, Rune, Ruud, Shelton all in the bottom half with Medvedev. pic.twitter.com/9LwXAIvJdR