Arrivé à Shanghaï après sa défaite en demi‐finales de l’ATP 500 de Pékin contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a commenté avec honnê­teté la victoire en finale de son rival italien contre Daniil Medvedev.

« J’ai regardé un peu, mais pas tout. Je ne suis pas du tout surpris, je connais les capa­cités de Jannik, je connais son niveau. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde et il peut battre n’im­porte qui. Je sais qu’il avait perdu six fois de suite contre Daniil, mais parfois vous pouvez être meilleur en étudiant le jeu de votre adver­saire et en constance ce que vous avez fait de mal lors des matchs précé­dents pour être meilleur et pouvoir le battre. Je suis très heureux pour lui, mais honnê­te­ment, je m’at­ten­dais à ce qu’il gagne, parce qu’au niveau où il jouait, il était incroyable ».