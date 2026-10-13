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Alcaraz va devoir digérer : « Je n’ai que des pensées néga­tives qui me viennent à l’esprit »

Par
Thomas S
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En pleine confiance après son sacre sur l’ATP 500 de Tokyo, Carlos Alcaraz est tombé de haut en s’in­cli­nant dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai face à un impres­sion­nant Zizou Bergs. 

Et lors de son passage en confé­rence de presse quelques minutes après la rencontre, l’Espagnol n’a pas caché son immense déception. 

« Bien sûr que je reste opti­miste pour la fin de saison. J’ai fait de très bons tour­nois. Évidemment, il est vrai­ment diffi­cile de retenir les aspects posi­tifs de cette journée (lundi). Pour l’instant, je n’y suis pas encore parvenu. Je vais donc essayer, ces prochains jours, d’y voir plus clair. Pour l’instant, je n’ai que des pensées néga­tives qui me viennent à l’esprit, et aucune posi­tive. Mais je pense que je vais retenir les aspects posi­tifs liés au fait d’avoir disputé ces matchs. Je vais pouvoir revoir les matchs avec mon entraî­neur et mon équipe. Ça va vrai­ment m’aider pour le prochain tournoi. Mais je suis tout simple­ment content de la façon dont je joue ces derniers temps, et bien sûr, des bons résul­tats obtenus lors des derniers tournois. »

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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