En pleine confiance après son sacre sur l’ATP 500 de Tokyo, Carlos Alcaraz est tombé de haut en s’inclinant dès le troisième tour du Masters 1000 de Shanghai face à un impressionnant Zizou Bergs.
Et lors de son passage en conférence de presse quelques minutes après la rencontre, l’Espagnol n’a pas caché son immense déception.
« Bien sûr que je reste optimiste pour la fin de saison. J’ai fait de très bons tournois. Évidemment, il est vraiment difficile de retenir les aspects positifs de cette journée (lundi). Pour l’instant, je n’y suis pas encore parvenu. Je vais donc essayer, ces prochains jours, d’y voir plus clair. Pour l’instant, je n’ai que des pensées négatives qui me viennent à l’esprit, et aucune positive. Mais je pense que je vais retenir les aspects positifs liés au fait d’avoir disputé ces matchs. Je vais pouvoir revoir les matchs avec mon entraîneur et mon équipe. Ça va vraiment m’aider pour le prochain tournoi. Mais je suis tout simplement content de la façon dont je joue ces derniers temps, et bien sûr, des bons résultats obtenus lors des derniers tournois. »
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 18:45