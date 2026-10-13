En pleine confiance après son sacre sur l’ATP 500 de Tokyo, Carlos Alcaraz est tombé de haut en s’in­cli­nant dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai face à un impres­sion­nant Zizou Bergs.

Et lors de son passage en confé­rence de presse quelques minutes après la rencontre, l’Espagnol n’a pas caché son immense déception.

« Bien sûr que je reste opti­miste pour la fin de saison. J’ai fait de très bons tour­nois. Évidemment, il est vrai­ment diffi­cile de retenir les aspects posi­tifs de cette journée (lundi). Pour l’instant, je n’y suis pas encore parvenu. Je vais donc essayer, ces prochains jours, d’y voir plus clair. Pour l’instant, je n’ai que des pensées néga­tives qui me viennent à l’esprit, et aucune posi­tive. Mais je pense que je vais retenir les aspects posi­tifs liés au fait d’avoir disputé ces matchs. Je vais pouvoir revoir les matchs avec mon entraî­neur et mon équipe. Ça va vrai­ment m’aider pour le prochain tournoi. Mais je suis tout simple­ment content de la façon dont je joue ces derniers temps, et bien sûr, des bons résul­tats obtenus lors des derniers tournois. »