Alors qu’il avait bien commencé sa partie et qu’il menait 3–1 face à Jaume Munar en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic a demandé un temps mort médical.

Visiblement touché au niveau de la cheville gauche au moment d’ob­tenir le break, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a été mani­pulé pendant plusieurs minutes par le physiothérapeute.

Il a ensuite repris le match, confirmé son break avant de se faire à nouveau masser au chan­ge­ment de côté.

S’il n’avait pas joué avant ce tournoi depuis l’US Open, Nole appa­raît comme le favori après le forfait de Carlos Alcaraz et l’abandon de Jannik Sinner, sans parler des défaites d’Alexander Zverev et Taylor Fritz. Reste à savoir si son corps tiendra.