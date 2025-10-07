Alors qu’il avait bien commencé sa partie et qu’il menait 3–1 face à Jaume Munar en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Novak Djokovic a demandé un temps mort médical.
Visiblement touché au niveau de la cheville gauche au moment d’obtenir le break, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a été manipulé pendant plusieurs minutes par le physiothérapeute.
Il a ensuite repris le match, confirmé son break avant de se faire à nouveau masser au changement de côté.
S’il n’avait pas joué avant ce tournoi depuis l’US Open, Nole apparaît comme le favori après le forfait de Carlos Alcaraz et l’abandon de Jannik Sinner, sans parler des défaites d’Alexander Zverev et Taylor Fritz. Reste à savoir si son corps tiendra.
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 13:52