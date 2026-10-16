S’il n’a eu besoin que d’une heure et dix‐huit minutes pour battre Alex de Minaur en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 6–4), Alexander Zverev semble toujours un peu inquiet pour l’état de sa cheville droite.

« J’ai l’impression qu’en quarts de finale, j’ai si bien géré les aspects non physiques du jeu que je n’ai pas eu besoin de me dépenser autant physi­que­ment. Plus le match dure, plus ma cheville me fait souf­frir. J’ai l’impression qu’en quarts, j’ai pu jouer si rapi­de­ment que je n’ai pas eu à m’engager dans de longs échanges, ni à disputer beau­coup de points exigeants physi­que­ment. C’est au service que je ressens le plus ma cheville, mais cela vient de l’intensité physique des échanges qui précèdent. Donc, si cette inten­sité n’est pas là, je me sens mieux au service aussi. »

Reste à savoir comment le prochain numéro 1 mondial s’en sortira en demi‐finales face à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 26e mondial.