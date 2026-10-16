S’il n’a eu besoin que d’une heure et dix‐huit minutes pour battre Alex de Minaur en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 6–4), Alexander Zverev semble toujours un peu inquiet pour l’état de sa cheville droite.
« J’ai l’impression qu’en quarts de finale, j’ai si bien géré les aspects non physiques du jeu que je n’ai pas eu besoin de me dépenser autant physiquement. Plus le match dure, plus ma cheville me fait souffrir. J’ai l’impression qu’en quarts, j’ai pu jouer si rapidement que je n’ai pas eu à m’engager dans de longs échanges, ni à disputer beaucoup de points exigeants physiquement. C’est au service que je ressens le plus ma cheville, mais cela vient de l’intensité physique des échanges qui précèdent. Donc, si cette intensité n’est pas là, je me sens mieux au service aussi. »
Reste à savoir comment le prochain numéro 1 mondial s’en sortira en demi‐finales face à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 26e mondial.
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 16:28