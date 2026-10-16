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Alerte pour Zverev avant sa demi‐finale : « Plus le match dure, plus j’ai mal »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il n’a eu besoin que d’une heure et dix‐huit minutes pour battre Alex de Minaur en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai (6−4, 6–4), Alexander Zverev semble toujours un peu inquiet pour l’état de sa cheville droite.

« J’ai l’impression qu’en quarts de finale, j’ai si bien géré les aspects non physiques du jeu que je n’ai pas eu besoin de me dépenser autant physi­que­ment. Plus le match dure, plus ma cheville me fait souf­frir. J’ai l’impression qu’en quarts, j’ai pu jouer si rapi­de­ment que je n’ai pas eu à m’engager dans de longs échanges, ni à disputer beau­coup de points exigeants physi­que­ment. C’est au service que je ressens le plus ma cheville, mais cela vient de l’intensité physique des échanges qui précèdent. Donc, si cette inten­sité n’est pas là, je me sens mieux au service aussi. »

Reste à savoir comment le prochain numéro 1 mondial s’en sortira en demi‐finales face à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 26e mondial.

Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 16:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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