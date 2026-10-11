Accueil ATP ATP - Shanghai

Alexander Zverev, après sa victoire contre un Français : « C’est l’un des meilleurs serveurs au monde. Il joue un tennis incroyable et m’a encore donné du fil à retordre »

Par
Thomas S
-
5305

Quatre matchs en 2026 et quatre succès. 

C’est désor­mais le bilan d’Alexander Zverev face au Français Quentin Halys après la nouvelle victoire de l’Allemand ce dimanche au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai : 6–4, 6–7(8), 6–3, en 2h20 de jeu. 

Interrogé au sujet de cette nouvelle confron­ta­tion, Sascha a eu des mots sympas au sujet de Quentin. Extrait. 

Q. Vous avez disputé quatre matchs très serrés contre lui cette année. Celui‐ci était‐il diffé­rent des trois précé­dents ?
ALEXANDER ZVEREV : Oui, je pense que celui sur terre battue (au 3e tour de Roland‐Garros) est très diffé­rent, c’est tout simple­ment un match à part. Mais sur surface dure, pour moi, c’est l’un des meilleurs serveurs au monde, car il parvient très bien à masquer son service grâce à son lancer de balle. Il est capable de faire énor­mé­ment de choses avec son service. Donc, son service le classe proba­ble­ment parmi les cinq meilleurs au monde dans. ce domaine. Il faut lui rendre hommage, il joue un tennis incroyable et m’a encore donné du fil à retordre.

Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 16:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥