Quatre matchs en 2026 et quatre succès.
C’est désormais le bilan d’Alexander Zverev face au Français Quentin Halys après la nouvelle victoire de l’Allemand ce dimanche au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai : 6–4, 6–7(8), 6–3, en 2h20 de jeu.
Interrogé au sujet de cette nouvelle confrontation, Sascha a eu des mots sympas au sujet de Quentin. Extrait.
Q. Vous avez disputé quatre matchs très serrés contre lui cette année. Celui‐ci était‐il différent des trois précédents ?
ALEXANDER ZVEREV : Oui, je pense que celui sur terre battue (au 3e tour de Roland‐Garros) est très différent, c’est tout simplement un match à part. Mais sur surface dure, pour moi, c’est l’un des meilleurs serveurs au monde, car il parvient très bien à masquer son service grâce à son lancer de balle. Il est capable de faire énormément de choses avec son service. Donc, son service le classe probablement parmi les cinq meilleurs au monde dans. ce domaine. Il faut lui rendre hommage, il joue un tennis incroyable et m’a encore donné du fil à retordre.
Publié le dimanche 11 octobre 2026 à 16:06