Quatre matchs en 2026 et quatre succès.

C’est désor­mais le bilan d’Alexander Zverev face au Français Quentin Halys après la nouvelle victoire de l’Allemand ce dimanche au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai : 6–4, 6–7(8), 6–3, en 2h20 de jeu.

Interrogé au sujet de cette nouvelle confron­ta­tion, Sascha a eu des mots sympas au sujet de Quentin. Extrait.

Q. Vous avez disputé quatre matchs très serrés contre lui cette année. Celui‐ci était‐il diffé­rent des trois précé­dents ?

ALEXANDER ZVEREV : Oui, je pense que celui sur terre battue (au 3e tour de Roland‐Garros) est très diffé­rent, c’est tout simple­ment un match à part. Mais sur surface dure, pour moi, c’est l’un des meilleurs serveurs au monde, car il parvient très bien à masquer son service grâce à son lancer de balle. Il est capable de faire énor­mé­ment de choses avec son service. Donc, son service le classe proba­ble­ment parmi les cinq meilleurs au monde dans. ce domaine. Il faut lui rendre hommage, il joue un tennis incroyable et m’a encore donné du fil à retordre.