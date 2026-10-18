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Alexander Zverev, après son élimi­na­tion : « Je pense que c’est le coup le plus diffi­cile du tennis quand on est un peu fatigué »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par Alejandro Davidovich Fokina en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai (5−7, 6–4, 6–3), le futur numéro 1 mondial, Alexander Zverev, a expliqué en confé­rence de presse qu’il était fatigué et qu’il avait surtout eu du mal à retourner le service de son adversaire. 

« Je pense quand même que le retour est le coup le plus diffi­cile quand on est un peu fatigué, car la première chose qui se fatigue au tennis, je crois, ce sont les yeux. Je savais que le service allait dans cette zone, je le suivais avec ma raquette la plupart du temps, mais je le ratais mon retour, je ne renvoyais pas la balle dans le court. Donc, encore une fois, il faut lui rendre hommage, il a joué comme il devait le faire. Il a fait un très bon match, je trouve. Ce n’est pas grave. Je veux dire, ça ne me dérange pas de perdre parce que j’ai l’impression d’avoir bien joué. Et je me dis, encore une fois, qu’on est tous des êtres humains, on peut tous être un peu fati­gués, c’est normal. »

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 09:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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