Battu par Alejandro Davidovich Fokina en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai (5−7, 6–4, 6–3), le futur numéro 1 mondial, Alexander Zverev, a expliqué en confé­rence de presse qu’il était fatigué et qu’il avait surtout eu du mal à retourner le service de son adversaire.

« Je pense quand même que le retour est le coup le plus diffi­cile quand on est un peu fatigué, car la première chose qui se fatigue au tennis, je crois, ce sont les yeux. Je savais que le service allait dans cette zone, je le suivais avec ma raquette la plupart du temps, mais je le ratais mon retour, je ne renvoyais pas la balle dans le court. Donc, encore une fois, il faut lui rendre hommage, il a joué comme il devait le faire. Il a fait un très bon match, je trouve. Ce n’est pas grave. Je veux dire, ça ne me dérange pas de perdre parce que j’ai l’impression d’avoir bien joué. Et je me dis, encore une fois, qu’on est tous des êtres humains, on peut tous être un peu fati­gués, c’est normal. »