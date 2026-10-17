Le futur numéro 1 mondial Alexander Zverev est tombé en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai.
L’Allemand a été renversé en trois sets par l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 26e mondial : 5–7, 6–4, 6–3, en 2h04 de jeu.
Titré à Chengdu au début de la tournée asiatique, Davidovich Fokina confirme sa forme impressionnante depuis son retour de blessure fin septembre.
Pour sa troisième finale de Masters 1000, le joueur de 27 ans affrontera Daniil Medvedev ou Rafael Jodar.
FOKI IS A SHANGHAI FINALIST 😤@alexdavidovich1 cooks a comeback 5–7 6–4 6–3 to beat Zverev for a spot in the final !#RolexShanghaiMasters https://t.co/x6Ny68YlKl— Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2026
Une défaite sans grande conséquence pour Zverev, qui, en l’absence de Jannik Sinner, est de toute façon assuré de terminer l’année sur le trône. Il conclut néanmoins la tournée asiatique sans titre.
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 12:58