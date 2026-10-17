Le futur numéro 1 mondial Alexander Zverev est tombé en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai.

L’Allemand a été renversé en trois sets par l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 26e mondial : 5–7, 6–4, 6–3, en 2h04 de jeu.

Titré à Chengdu au début de la tournée asia­tique, Davidovich Fokina confirme sa forme impres­sion­nante depuis son retour de bles­sure fin septembre.

Pour sa troi­sième finale de Masters 1000, le joueur de 27 ans affron­tera Daniil Medvedev ou Rafael Jodar.

FOKI IS A SHANGHAI FINALIST 😤@alexdavidovich1 cooks a come­back 5–7 6–4 6–3 to beat Zverev for a spot in the final !#RolexShanghaiMasters https://t.co/x6Ny68YlKl — Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2026

Une défaite sans grande consé­quence pour Zverev, qui, en l’absence de Jannik Sinner, est de toute façon assuré de terminer l’année sur le trône. Il conclut néan­moins la tournée asia­tique sans titre.