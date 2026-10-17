Accueil ATP ATP - Shanghai

Alexander Zverev, futur numéro 1 mondial, tombe en demi‐finales !

Par
Baptiste Mulatier
-
2140
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Le futur numéro 1 mondial Alexander Zverev est tombé en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai. 

L’Allemand a été renversé en trois sets par l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 26e mondial : 5–7, 6–4, 6–3, en 2h04 de jeu. 

Titré à Chengdu au début de la tournée asia­tique, Davidovich Fokina confirme sa forme impres­sion­nante depuis son retour de bles­sure fin septembre.

Pour sa troi­sième finale de Masters 1000, le joueur de 27 ans affron­tera Daniil Medvedev ou Rafael Jodar.

Une défaite sans grande consé­quence pour Zverev, qui, en l’absence de Jannik Sinner, est de toute façon assuré de terminer l’année sur le trône. Il conclut néan­moins la tournée asia­tique sans titre.

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥