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Alexander Zverev : « Le fait que j’aie décroché la première place mondiale en fin d’année est bien sûr dû à l’absence de Jannik Sinner. Mais une fois que ce sera le cas, ce sera un moment spécial pour moi »

Par
Thomas S
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Alexander Zverev est un homme heureux.

Assuré de devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière et de terminer l’année à cette posi­tion, l’Allemand est en plus sorti vain­queur d’un vrai match piège ce mardi face à Alexander Bublik, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai : 7–6(6), 4–6, 7–6(1), en 2h40. 

De passage en confé­rence de presse d’après match, celui est pour l’ins­tant toujours 2e mondial derrière Jannik Sinner a évoqué avec une certaine attente ce futur accom­plis­se­ment. Extrait. 

Q. À propos de la place de n° 1, avez‐vous déjà vécu ce moment très émou­vant en privé, ou êtes‐vous encore concentré sur le tournoi, et vous y penserez peut‐être plus tard ?
ALEXANDER ZVEREV : Oui, je pense que les émotions montent quand on voit réel­le­ment le « n° 1 » à côté de son nom. Je pense que ce sera, à coup sûr, un moment spécial. Pour l’instant, je suis toujours n° 2 mondial, ce qui est assez drôle, et le fait que j’aie décroché la première place mondiale en fin d’année est bien sûr dû à l’absence de Jannik, malheu­reu­se­ment. Mais oui, je pense qu’une fois que ce sera le cas, ce sera un moment spécial pour moi.

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 17:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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