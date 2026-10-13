Alexander Zverev est un homme heureux.

Assuré de devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière et de terminer l’année à cette posi­tion, l’Allemand est en plus sorti vain­queur d’un vrai match piège ce mardi face à Alexander Bublik, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai : 7–6(6), 4–6, 7–6(1), en 2h40.

De passage en confé­rence de presse d’après match, celui est pour l’ins­tant toujours 2e mondial derrière Jannik Sinner a évoqué avec une certaine attente ce futur accom­plis­se­ment. Extrait.

Q. À propos de la place de n° 1, avez‐vous déjà vécu ce moment très émou­vant en privé, ou êtes‐vous encore concentré sur le tournoi, et vous y penserez peut‐être plus tard ?

ALEXANDER ZVEREV : Oui, je pense que les émotions montent quand on voit réel­le­ment le « n° 1 » à côté de son nom. Je pense que ce sera, à coup sûr, un moment spécial. Pour l’instant, je suis toujours n° 2 mondial, ce qui est assez drôle, et le fait que j’aie décroché la première place mondiale en fin d’année est bien sûr dû à l’absence de Jannik, malheu­reu­se­ment. Mais oui, je pense qu’une fois que ce sera le cas, ce sera un moment spécial pour moi.