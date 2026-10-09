Après le forfait pour la fin de saison de Jannik Sinner, déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Alexander Zverev est désormais assuré de devenir numéro 1 mondial pour la première fois dans les prochaines semaines.
Pas question néanmoins de se relâcher pour l’Allemand, motivé à bien finir cette année 2026 historique pour lui avec notamment ses deux titres en Grand Chelem à Roland‐Garros et l’US Open.
« Je suis très motivé pour jouer et il y a certains objectifs que je souhaite atteindre et pour lesquels je me bats, bien sûr. Pour ma part, j’apprécie vraiment de jouer au tennis en ce moment et j’espère que cela va continuer. La première place mondiale est sur toutes les lèvres, mais je suis motivé pour continuer à me battre, en espérant que cela m’amène à de belles choses. La seule chose que je peux contrôler, c’est ce que je fais sur le court et je me concentre toujours sur mon prochain match. »
Tombeur du Chinois Yibing Wu (113e mondial) pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai (6–4, 7–6), Alexander Zverev va retrouver au troisième tour le Français Quentin Halys (48e mondial) pour la quatrième fois de la saison. Zverev a gagné tous leurs duels mais en s’employant, notamment à l’US Open en cinq sets.
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 17:58