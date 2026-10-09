Après le forfait pour la fin de saison de Jannik Sinner, déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Alexander Zverev est désor­mais assuré de devenir numéro 1 mondial pour la première fois dans les prochaines semaines.

Pas ques­tion néan­moins de se relâ­cher pour l’Allemand, motivé à bien finir cette année 2026 histo­rique pour lui avec notam­ment ses deux titres en Grand Chelem à Roland‐Garros et l’US Open.

« Je suis très motivé pour jouer et il y a certains objec­tifs que je souhaite atteindre et pour lesquels je me bats, bien sûr. Pour ma part, j’apprécie vrai­ment de jouer au tennis en ce moment et j’espère que cela va conti­nuer. La première place mondiale est sur toutes les lèvres, mais je suis motivé pour conti­nuer à me battre, en espé­rant que cela m’amène à de belles choses. La seule chose que je peux contrôler, c’est ce que je fais sur le court et je me concentre toujours sur mon prochain match. »

Tombeur du Chinois Yibing Wu (113e mondial) pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai (6–4, 7–6), Alexander Zverev va retrouver au troi­sième tour le Français Quentin Halys (48e mondial) pour la quatrième fois de la saison. Zverev a gagné tous leurs duels mais en s’employant, notam­ment à l’US Open en cinq sets.