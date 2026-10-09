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Alexander Zverev, qui est assuré de détrôner Jannik Sinner : « La première place mondiale est sur toutes les lèvres, mais je suis motivé pour conti­nuer à me battre »

Par
Baptiste Mulatier
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Après le forfait pour la fin de saison de Jannik Sinner, déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Alexander Zverev est désor­mais assuré de devenir numéro 1 mondial pour la première fois dans les prochaines semaines. 

Pas ques­tion néan­moins de se relâ­cher pour l’Allemand, motivé à bien finir cette année 2026 histo­rique pour lui avec notam­ment ses deux titres en Grand Chelem à Roland‐Garros et l’US Open. 

« Je suis très motivé pour jouer et il y a certains objec­tifs que je souhaite atteindre et pour lesquels je me bats, bien sûr. Pour ma part, j’apprécie vrai­ment de jouer au tennis en ce moment et j’espère que cela va conti­nuer. La première place mondiale est sur toutes les lèvres, mais je suis motivé pour conti­nuer à me battre, en espé­rant que cela m’amène à de belles choses. La seule chose que je peux contrôler, c’est ce que je fais sur le court et je me concentre toujours sur mon prochain match. »

Tombeur du Chinois Yibing Wu (113e mondial) pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Shanghai (6–4, 7–6), Alexander Zverev va retrouver au troi­sième tour le Français Quentin Halys (48e mondial) pour la quatrième fois de la saison. Zverev a gagné tous leurs duels mais en s’employant, notam­ment à l’US Open en cinq sets. 

Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 17:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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