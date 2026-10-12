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Alexander Zverev sur Jannik Sinner : « Je sais que beau­coup de gens pensent que son absence est une bonne chose pour moi. Or, je ne le vois pas du tout comme ça, bien au contraire »

Par
Baptiste Mulatier
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Suite au forfait pour la fin de saison de Jannik Sinner, déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier en raison d’une bles­sure au genou, Alexander Zverev est assuré de s’emparer de la première place mondiale dans les prochaines semaines, et ce pour la première fois de sa carrière. 

Mais l’Allemand refuse de se réjouir de l’ab­sence de l’Italien, comme il l’a affirmé dans des propos relayés par OA Sport après sa victoire contre le Français Quentin Halys (6−4, 6–7[8], 6–3) au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai. 

« C’est diffi­cile pour moi de donner mon avis, mais je sais que beau­coup de gens pensent que son absence du circuit est une bonne chose pour moi. Or, je ne le vois pas du tout comme ça, bien au contraire. Je ne suis pas ce genre de personne : j’aime me mesurer aux meilleurs du monde et même si Jannik m’a battu à plusieurs reprises cette année, j’aimerais qu’il soit sur le circuit avec moi. J’espère qu’il pourra bientôt revenir disputer les tour­nois les plus impor­tants au monde, car il fait partie des meilleurs joueurs de tennis au monde et mérite d’y être. »

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 08:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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