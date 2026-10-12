Suite au forfait pour la fin de saison de Jannik Sinner, déjà absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier en raison d’une bles­sure au genou, Alexander Zverev est assuré de s’emparer de la première place mondiale dans les prochaines semaines, et ce pour la première fois de sa carrière.

Mais l’Allemand refuse de se réjouir de l’ab­sence de l’Italien, comme il l’a affirmé dans des propos relayés par OA Sport après sa victoire contre le Français Quentin Halys (6−4, 6–7[8], 6–3) au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai.

« C’est diffi­cile pour moi de donner mon avis, mais je sais que beau­coup de gens pensent que son absence du circuit est une bonne chose pour moi. Or, je ne le vois pas du tout comme ça, bien au contraire. Je ne suis pas ce genre de personne : j’aime me mesurer aux meilleurs du monde et même si Jannik m’a battu à plusieurs reprises cette année, j’aimerais qu’il soit sur le circuit avec moi. J’espère qu’il pourra bientôt revenir disputer les tour­nois les plus impor­tants au monde, car il fait partie des meilleurs joueurs de tennis au monde et mérite d’y être. »