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Alexander Zverev, sur son adver­saire en demi‐finales : « Il joue incroya­ble­ment bien. Je m’attends à ce qu’il livre un match de très haut niveau »

Par
Thomas S
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Après son gros duel face à Alexander Bublik au cours duquel il s’était notam­ment plaint de la cheville, Alexander Zverev a déroulé ce jeudi face à Alex De Minaur, en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Vainqueur 6–4, 6–4, après 1h15 de jeu, le futur numéro 1 mondial n’est plus qu’à une victoire d’une nouvelle finale. Mais avant cela, il devra affronter Alejandro Davidovich, qui a profité de l’abandon du Français, Arthur Gea, et qui est en grande forme sur cette tournée asiatique.

Et malgré un bilan très favo­rable face à l’Espagnol (6 victoires pour 1 défaite), l’Allemand s’at­tend à un match compliqué. 

« J’ai l’impression qu’il joue vrai­ment bien, surtout ici en Asie en ce moment, il joue incroya­ble­ment bien. Il a remporté un tournoi et il est désor­mais en demi‐finale. Donc, oui, je m’attends à ce qu’il livre un match de très haut niveau, et j’espère en faire autant, et j’ai hâte de relever ce défi de taille qui m’attend », a déclaré Zverev en confé­rence de presse. 

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 16:56

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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