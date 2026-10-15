Après son gros duel face à Alexander Bublik au cours duquel il s’était notam­ment plaint de la cheville, Alexander Zverev a déroulé ce jeudi face à Alex De Minaur, en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai.

Vainqueur 6–4, 6–4, après 1h15 de jeu, le futur numéro 1 mondial n’est plus qu’à une victoire d’une nouvelle finale. Mais avant cela, il devra affronter Alejandro Davidovich, qui a profité de l’abandon du Français, Arthur Gea, et qui est en grande forme sur cette tournée asiatique.

Et malgré un bilan très favo­rable face à l’Espagnol (6 victoires pour 1 défaite), l’Allemand s’at­tend à un match compliqué.

« J’ai l’impression qu’il joue vrai­ment bien, surtout ici en Asie en ce moment, il joue incroya­ble­ment bien. Il a remporté un tournoi et il est désor­mais en demi‐finale. Donc, oui, je m’attends à ce qu’il livre un match de très haut niveau, et j’espère en faire autant, et j’ai hâte de relever ce défi de taille qui m’attend », a déclaré Zverev en confé­rence de presse.