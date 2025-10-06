L’abandon pour le moins spec­ta­cu­laire de Jannik Sinner a ému la planète tennis. Il faut dire que le Masters de Shanghaï risque de battre un triste record comme le confirme les statis­tiques récol­tées avec préci­sion par le compte Twitter, Jeu, Sete et maths.

📊 Avec déjà 7 aban­dons, l’édi­tion 2025 de Shanghai est déjà le 6e Masters 1000 ayant subi le plus d’aban­dons ou de forfaits dans son tableau (sur 312 tour­nois disputés depuis 1990). Et le 3e tour n’est pas terminé. 👀



🚑 Shanghai 2009 : 9 ab. / WO

🚑 Madrid 2025 : 9 ab. / WO

— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 5, 2025

Ces chiffres perturbent les obser­va­teurs et le joueur trico­lore Alexandre Muller a voulu marquer le coup en postant un message assez clair sur les réseaux.

Ça tombe comme des mouches à Shanghai .. — Alexandre Müller (@Alex2Mumu) October 5, 2025

Il est évident qu’en terme de condi­tions de jeu le tournoi de Shanghaï a dépassé certaines limites.