Alexandre Muller est inquiet : « Cela tombe comme des moches à Shanghaï’

Jean Muller
Par Jean Muller

L’abandon pour le moins spec­ta­cu­laire de Jannik Sinner a ému la planète tennis. Il faut dire que le Masters de Shanghaï risque de battre un triste record comme le confirme les statis­tiques récol­tées avec préci­sion par le compte Twitter, Jeu, Sete et maths.

Ces chiffres perturbent les obser­va­teurs et le joueur trico­lore Alexandre Muller a voulu marquer le coup en postant un message assez clair sur les réseaux.

Il est évident qu’en terme de condi­tions de jeu le tournoi de Shanghaï a dépassé certaines limites.

Publié le lundi 6 octobre 2025 à 07:55

