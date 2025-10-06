L’abandon pour le moins spectaculaire de Jannik Sinner a ému la planète tennis. Il faut dire que le Masters de Shanghaï risque de battre un triste record comme le confirme les statistiques récoltées avec précision par le compte Twitter, Jeu, Sete et maths.
📊 Avec déjà 7 abandons, l’édition 2025 de Shanghai est déjà le 6e Masters 1000 ayant subi le plus d’abandons ou de forfaits dans son tableau (sur 312 tournois disputés depuis 1990). Et le 3e tour n’est pas terminé. 👀— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 5, 2025
🚑 Shanghai 2009 : 9 ab. / WO
🚑 Madrid 2025 : 9 ab. / WO
🚑… pic.twitter.com/1inpXATPDg
Ces chiffres perturbent les observateurs et le joueur tricolore Alexandre Muller a voulu marquer le coup en postant un message assez clair sur les réseaux.
Ça tombe comme des mouches à Shanghai ..— Alexandre Müller (@Alex2Mumu) October 5, 2025
Il est évident qu’en terme de conditions de jeu le tournoi de Shanghaï a dépassé certaines limites.
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 07:55