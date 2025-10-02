AccueilATPATP - ShanghaiAlexandre Zverev toujours aussi modeste : "Le premier souvenir qui me vient...
Alexandre Zverev toujours aussi modeste : « Le premier souvenir qui me vient à l’es­prit est le match contre Roger Federer en quart de finale en 2019. Ce jour‐là était très spécial, vu la façon dont j’ai joué. Je suis sûr que beau­coup de gens s’en souviennent encore »

Jean Muller

Lors de sa confé­rence de presse, Sascha a évoqué son meilleur souvenir de Shanghaï et visi­ble­ment cela a marqué son esprit.

« Le premier souvenir qui me vient à l’es­prit est le match contre Roger Federer en quart de finale en 2019. Ce jour‐là était très spécial, vu la façon dont j’ai joué. Je suis sûr que beau­coup de gens s’en souviennent encore. Ici, à Shanghai, j’ai disputé une finale et une demi‐finale, ce qui me permet de savoir que c’est un endroit où je peux bien jouer, alors je vais travailler dur pour bien faire cette semaine »

Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 12:40

