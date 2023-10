De passage en confé­rence de presse après sa victoire face au Français Quentin Halys, ce dimanche au deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai, Andrey Rublev, inter­rogé sur l’éli­mi­na­tion de Daniil Medvedev et l’op­por­tu­nité que celle‐ci pouvait repré­senter pour lui, a estimé qu’elle n’avait aucun impact d’au­tant que les deux joueurs n’étaient pas situés dans la même partie de tableau.

Le Russe en a égale­ment profité pour encenser son compa­triote et ami à propos de sa saison exceptionnelle.

« Je pense que Daniil est un adver­saire diffé­rent (rires). Dans le cas de Daniil, pas du tout, parce qu’il est dans une autre partie du tableau et que je ne pouvais l’af­fronter qu’en finale. Pour être en finale, il faut battre tous les meilleurs joueurs sur le chemin, en plus de Daniil. Donc, si nous parlons de Daniil, non. Dans ce cas, je veux dire que si je devais peut‐être l’af­fronter au prochain tour, on peut se demander s’il y a une meilleure oppor­tu­nité main­te­nant ou non, mais si vous voulez parler de lui, je peux vous dire que la façon dont Daniil a joué cette saison est quelque chose d’ir­réel. Je pense qu’il n’a perdu tôt que sur deux ou trois tour­nois, qu’il a remporté beau­coup demi‐finales et la finale, donc oui, il a joué de manière irréelle cette saison. Je ne sais pas, même s’il a perdu ici, cela peut parfois arriver. Pour la plupart des joueurs, c’est arrivé plus souvent. Il a fait la finale la semaine dernière (à Pékin, ndlr), c’est normal. »