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Après Carlos Alcaraz, Arthur Fils quitte déjà le tournoi !

Par
Thomas S
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Les têtes de série comme tombent comme des mouches ce lundi, à l’oc­ca­sion de la fin du troi­sième tour sur le Masters 1000 de Shanghai.

Après Taylor Fritz et Carlos Alcaraz, c’est donc au tour d’Arthur Fils de subir une élimi­na­tion précoce, face au toujours dange­reux, Botic Van De Zandschulp (41e mondial).

Battu 7–5, 6–4 en 1h40 de jeu avec notam­ment un terrible bilan statis­tique sur balle de break (une balle convertie sur neuf), le protégé de Goran Ivanisevic pourra donc regretter ces fameuses occa­sions manquées ainsi qu’un jeu de service très mal négocié dans le deuxième set.

Mais tout le crédit revient au Néerlandais, auteur d’une perfor­mance de très haut niveau et d’un coup droit stra­to­sphé­rique pour sauver une balle de break dans le dernier jeu du match. Un point fina­le­ment à l’image de la rencontre. 

Arthur Fils quitte donc l’Asie avec un goût amer dans la bouche, quelques jours après une défaite cruelle en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo contre Valentin Vacherot. On le retrou­vera dans une semaine en Belgique pour l’ATP 250 de Bruxelles, tournoi qu’il a préféré à celui de Lyon, qui a lieu en même temps. 

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 14:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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