Les têtes de série comme tombent comme des mouches ce lundi, à l’oc­ca­sion de la fin du troi­sième tour sur le Masters 1000 de Shanghai.

Après Taylor Fritz et Carlos Alcaraz, c’est donc au tour d’Arthur Fils de subir une élimi­na­tion précoce, face au toujours dange­reux, Botic Van De Zandschulp (41e mondial).

Battu 7–5, 6–4 en 1h40 de jeu avec notam­ment un terrible bilan statis­tique sur balle de break (une balle convertie sur neuf), le protégé de Goran Ivanisevic pourra donc regretter ces fameuses occa­sions manquées ainsi qu’un jeu de service très mal négocié dans le deuxième set.

🇫🇷 Déception pour Arthur Fils à Shanghai ! Tombé sur un Van de Zandschulp des grands jours, le Français s’in­cline au 3e tour du Masters 1000 chinois (7−5, 6–4) #RolexShanghaiMasters #HomeOfTennis https://t.co/wiJEEWYA9w — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 12, 2026

Mais tout le crédit revient au Néerlandais, auteur d’une perfor­mance de très haut niveau et d’un coup droit stra­to­sphé­rique pour sauver une balle de break dans le dernier jeu du match. Un point fina­le­ment à l’image de la rencontre.

Arthur Fils quitte donc l’Asie avec un goût amer dans la bouche, quelques jours après une défaite cruelle en quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo contre Valentin Vacherot. On le retrou­vera dans une semaine en Belgique pour l’ATP 250 de Bruxelles, tournoi qu’il a préféré à celui de Lyon, qui a lieu en même temps.