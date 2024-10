Consultant pour Eurosport, Arnaud Clément a livré à l’Equipe l’ana­lyse du match entre Sinner et Djokovic qu’il a vu du premier au dernier point.

« Il y a des choses qu’ils ne peuvent pas faire l’un contre l’autre. On a vu peu de chan­ge­ments de rythme parce qu’il y a cette crainte chez l’un et l’autre qu’il y ait une sanc­tion derrière si on change le rythme et qu’on livre une balle un peu plus courte. Il y a une méfiance des deux côtés. Il y a la gestion de ces moments impor­tants que Djokovic a fait telle­ment subir à ses adver­saires et là, c’est lui qui les subit face à Sinner »