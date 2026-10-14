Vainqueur à Los Cabos de son premier titre ATP et huitième de fina­liste à l’US Open en passant par les quali­fi­ca­tions, Arthur Gea est aujourd’hui quart de fina­liste du Masters 1000 de Shanghai en ayant notam­ment battu Ben Shelton (4e mondial) et Jakub Mensik (15e).

Au micro d’Eurosport, l’an­cien 10e joueur mondial Arnaud Clément n’a pas tari d’éloges à l’égard de son compa­triote de 21 ans, 56e mondial.

« On est sur des matches qui sont quand même très serrés, avec plein de moments impor­tants à gérer, des fins de sets et des tie‐breaks. Il les gère avec énor­mé­ment de talent et beau­coup d’ex­pé­rience. Il n’y a pas de saute de concen­tra­tion. Il y a une ou deux fautes un petit peu gros­sières par match, c’est tout. Il ne donne quand même pas grand‐chose à ses adver­saires (…) Très clai­re­ment, ça joue Top 20. Quand on voit les choses qu’il nous montre depuis le début du tournoi et depuis cet été. Sa progres­sion constante. Pour moi, il n’y a pas de limite à se mettre. Pourquoi on mettrait une limite quand on possède cette qualité de jeu ? Après, on ne va pas s’en­flammer non plus. Mais bon, aujourd’hui, il va être dans les 40. Pourquoi il ne pour­rait pas cher­cher le Top 30 ? Et pour­quoi il ne pour­rait pas cher­cher la 20e ? Et puis on verra après quand il y sera. »

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, Arthur Gea affron­tera Alejandro Davidovich Fokina, 26e mondial.