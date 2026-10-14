Vainqueur à Los Cabos de son premier titre ATP et huitième de finaliste à l’US Open en passant par les qualifications, Arthur Gea est aujourd’hui quart de finaliste du Masters 1000 de Shanghai en ayant notamment battu Ben Shelton (4e mondial) et Jakub Mensik (15e).
Au micro d’Eurosport, l’ancien 10e joueur mondial Arnaud Clément n’a pas tari d’éloges à l’égard de son compatriote de 21 ans, 56e mondial.
« On est sur des matches qui sont quand même très serrés, avec plein de moments importants à gérer, des fins de sets et des tie‐breaks. Il les gère avec énormément de talent et beaucoup d’expérience. Il n’y a pas de saute de concentration. Il y a une ou deux fautes un petit peu grossières par match, c’est tout. Il ne donne quand même pas grand‐chose à ses adversaires (…) Très clairement, ça joue Top 20. Quand on voit les choses qu’il nous montre depuis le début du tournoi et depuis cet été. Sa progression constante. Pour moi, il n’y a pas de limite à se mettre. Pourquoi on mettrait une limite quand on possède cette qualité de jeu ? Après, on ne va pas s’enflammer non plus. Mais bon, aujourd’hui, il va être dans les 40. Pourquoi il ne pourrait pas chercher le Top 30 ? Et pourquoi il ne pourrait pas chercher la 20e ? Et puis on verra après quand il y sera. »
Pour tenter de se qualifier dans le dernier carré, Arthur Gea affrontera Alejandro Davidovich Fokina, 26e mondial.
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 16:44