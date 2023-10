Arthur Fils avait perdu deux fois contre Alejandro Davidovich Fokina cette saison, au premier tour à Roland‐Garros (en quatre sets) et à Wimbledon (en trois sets).

Ce dimanche, il a pris sa revanche sur l’Espagnol à Shanghaï en deux sets : 6–2, 7–5, en 1h23 de jeu.

