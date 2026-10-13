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Arthur Fils ressasse après sa défaite au troi­sième tour : « J’aurais pu jouer le match dix fois, peut‐être que je l’au­rais remporté huit fois »

Par
Thomas S
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La frus­tra­tion était bien présente chez Arthur Fils ce lundi, après sa défaite dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai face à un Botic Van De Zandschulp toujours aussi surprenant.

Une match au cours duquel le Français n’a converti qu’une balle de break sur neuf, ce qui lui laisse forcé­ment beau­coup de regrets comme il l’a expliqué en confé­rence de presse d’après match. 

« Je ne sais pas si c’est Turin ou la fin de saison, il y a un peu de tout. Je n’ai pas forcé­ment de pres­sion, mais il y a des matches, parfois, c’est comme ça, où ça ne passe pas. J’aurais pu jouer le match dix fois, peut‐être que je l’au­rais remporté huit fois. Mais ça n’a pas tourné pour moi. »

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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