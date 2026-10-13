La frus­tra­tion était bien présente chez Arthur Fils ce lundi, après sa défaite dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai face à un Botic Van De Zandschulp toujours aussi surprenant.

Une match au cours duquel le Français n’a converti qu’une balle de break sur neuf, ce qui lui laisse forcé­ment beau­coup de regrets comme il l’a expliqué en confé­rence de presse d’après match.

« Je ne sais pas si c’est Turin ou la fin de saison, il y a un peu de tout. Je n’ai pas forcé­ment de pres­sion, mais il y a des matches, parfois, c’est comme ça, où ça ne passe pas. J’aurais pu jouer le match dix fois, peut‐être que je l’au­rais remporté huit fois. Mais ça n’a pas tourné pour moi. »