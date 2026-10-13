La frustration était bien présente chez Arthur Fils ce lundi, après sa défaite dès le troisième tour du Masters 1000 de Shanghai face à un Botic Van De Zandschulp toujours aussi surprenant.
Une match au cours duquel le Français n’a converti qu’une balle de break sur neuf, ce qui lui laisse forcément beaucoup de regrets comme il l’a expliqué en conférence de presse d’après match.
« Je ne sais pas si c’est Turin ou la fin de saison, il y a un peu de tout. Je n’ai pas forcément de pression, mais il y a des matches, parfois, c’est comme ça, où ça ne passe pas. J’aurais pu jouer le match dix fois, peut‐être que je l’aurais remporté huit fois. Mais ça n’a pas tourné pour moi. »
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 15:15