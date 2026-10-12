Interrogé par Spazio Tennis sur la bles­sure de Jannik Sinner, absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier et forfait jusqu’à la fin de saison, Arthur Fils a évoqué l’exigence du calen­drier ATP et la multi­pli­ca­tion des bles­sures chez les jeunes joueurs.

« Le tennis est un sport très exigeant. Nous voya­geons chaque semaine, nous jouons chaque semaine dans des condi­tions diffé­rentes, avec des déca­lages horaires diffé­rents, et c’est très, très intense. Donc oui, le calen­drier est très chargé, vrai­ment très dur. En consé­quence, il y a beau­coup de bles­sures, évidem­ment. Et c’est étrange, d’une certaine manière, car ce sont toujours les plus jeunes joueurs qui se blessent. On le voit actuel­le­ment avec Jannik, à qui je souhaite bien sûr un prompt réta­blis­se­ment, mais aussi avec Carlos (Alcaraz, ndlr), moi‐même, Jack (Draper, ndlr). Beaucoup de jeunes joueurs de tennis se blessent et c’est vrai­ment diffi­cile de conti­nuer à disputer autant de tour­nois que l’a fait Jannik tout en restant en bonne santé ».

Carlos Alcaraz a lui‐même dénoncé à de nombreuses reprises un calen­drier beau­coup trop chargé, même si l’ATP ne semble pas vouloir entendre ses champions.