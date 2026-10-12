Accueil ATP ATP - Shanghai

Arthur Fils sur le forfait de Jannik Sinner pour la fin de saison : « Ce qui se passe sur le circuit est étrange »

Par
Baptiste Mulatier
-
2683

Interrogé par Spazio Tennis sur la bles­sure de Jannik Sinner, absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier et forfait jusqu’à la fin de saison, Arthur Fils a évoqué l’exigence du calen­drier ATP et la multi­pli­ca­tion des bles­sures chez les jeunes joueurs.

« Le tennis est un sport très exigeant. Nous voya­geons chaque semaine, nous jouons chaque semaine dans des condi­tions diffé­rentes, avec des déca­lages horaires diffé­rents, et c’est très, très intense. Donc oui, le calen­drier est très chargé, vrai­ment très dur. En consé­quence, il y a beau­coup de bles­sures, évidem­ment. Et c’est étrange, d’une certaine manière, car ce sont toujours les plus jeunes joueurs qui se blessent. On le voit actuel­le­ment avec Jannik, à qui je souhaite bien sûr un prompt réta­blis­se­ment, mais aussi avec Carlos (Alcaraz, ndlr), moi‐même, Jack (Draper, ndlr). Beaucoup de jeunes joueurs de tennis se blessent et c’est vrai­ment diffi­cile de conti­nuer à disputer autant de tour­nois que l’a fait Jannik tout en restant en bonne santé ».

Carlos Alcaraz a lui‐même dénoncé à de nombreuses reprises un calen­drier beau­coup trop chargé, même si l’ATP ne semble pas vouloir entendre ses champions. 

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 10:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥