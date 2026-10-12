Interrogé par Spazio Tennis sur la blessure de Jannik Sinner, absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier et forfait jusqu’à la fin de saison, Arthur Fils a évoqué l’exigence du calendrier ATP et la multiplication des blessures chez les jeunes joueurs.
« Le tennis est un sport très exigeant. Nous voyageons chaque semaine, nous jouons chaque semaine dans des conditions différentes, avec des décalages horaires différents, et c’est très, très intense. Donc oui, le calendrier est très chargé, vraiment très dur. En conséquence, il y a beaucoup de blessures, évidemment. Et c’est étrange, d’une certaine manière, car ce sont toujours les plus jeunes joueurs qui se blessent. On le voit actuellement avec Jannik, à qui je souhaite bien sûr un prompt rétablissement, mais aussi avec Carlos (Alcaraz, ndlr), moi‐même, Jack (Draper, ndlr). Beaucoup de jeunes joueurs de tennis se blessent et c’est vraiment difficile de continuer à disputer autant de tournois que l’a fait Jannik tout en restant en bonne santé ».
Carlos Alcaraz a lui‐même dénoncé à de nombreuses reprises un calendrier beaucoup trop chargé, même si l’ATP ne semble pas vouloir entendre ses champions.
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 10:26