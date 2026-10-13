C’est décidément la semaine de notre Français Arthur Gea ! Après s’être offert Ben Shelton ce dimanche, le Tricolore a récidivé ce mardi matin en dominant Jakub Mensik pour se qualifier pour son tout premier quart de finale en Masters 1000.
Dans une rencontre particulièrement intense face au Tchèque, le Français a fait preuve d’une grande solidité, obligeant régulièrement son adversaire à jouer le coup supplémentaire et le poussant ainsi à la faute.
Impressionnant dans le tie‐break du premier set, Gea a su renverser la situation après avoir été mené 3–0, remportant finalement le jeu décisif 7 points à 4.
Sur sa lancée, le Tricolore a poursuivi sur le même rythme dans la deuxième manche, réalisant le break à 2–2 avant de conserver son avantage grâce à une excellente qualité de service. Il s’est finalement imposé en deux sets (7−6, 6–4).
Arthur Gea attend désormais le vainqueur du duel entre Hubert Hurkacz et Alejandro Davidovich Fokina pour tenter de décrocher une place en demi‐finales. Une chose est sûre, le Français est en train de vivre une semaine exceptionnelle à Shanghai !
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 09:41