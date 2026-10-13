C’est déci­dé­ment la semaine de notre Français Arthur Gea ! Après s’être offert Ben Shelton ce dimanche, le Tricolore a réci­divé ce mardi matin en domi­nant Jakub Mensik pour se quali­fier pour son tout premier quart de finale en Masters 1000.

Dans une rencontre parti­cu­liè­re­ment intense face au Tchèque, le Français a fait preuve d’une grande soli­dité, obli­geant régu­liè­re­ment son adver­saire à jouer le coup supplé­men­taire et le pous­sant ainsi à la faute.

Impressionnant dans le tie‐break du premier set, Gea a su renverser la situa­tion après avoir été mené 3–0, rempor­tant fina­le­ment le jeu décisif 7 points à 4.

Sur sa lancée, le Tricolore a pour­suivi sur le même rythme dans la deuxième manche, réali­sant le break à 2–2 avant de conserver son avan­tage grâce à une excel­lente qualité de service. Il s’est fina­le­ment imposé en deux sets (7−6, 6–4).

Arthur Gea attend désor­mais le vain­queur du duel entre Hubert Hurkacz et Alejandro Davidovich Fokina pour tenter de décro­cher une place en demi‐finales. Une chose est sûre, le Français est en train de vivre une semaine excep­tion­nelle à Shanghai !