ATP - Shanghai

Arthur Rinderknech, avant d’af­fronter Vacherot, son cousin, en finale : « Demain, il y aura deux vain­queurs de toute façon. Il y aura un match, bien sûr, mais aujourd’hui, on a tout gagné. On ne pouvait pas gagner plus »

Très satis­fait et ému après sa quali­fi­ca­tion pour la finale du Masters 1000 de Shanghai où il affron­tera son cousin, Valentin Vacherot, Arthur Rinderknech a fina­le­ment expliqué qu’ils avaient déjà tous les deux gagné. 

« Peu importe. Demain soir, il y aura deux vain­queurs de toute façon. Il y aura un match, bien sûr, mais aujourd’hui, on a tout gagné. On ne pouvait pas gagner plus, vous savez. On a tout gagné. Demain, entre nous, c’est tout ce qui compte. Merci beaucoup. »

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 17:18

Gilles Simon, sur la finale à venir entre les cousins Rinderknech et Vacherot : « C’est un truc de fou. J’ai pas de souvenir d’une finale aussi impro­bable dans le tennis masculin »
