Très satisfait et ému après sa qualification pour la finale du Masters 1000 de Shanghai où il affrontera son cousin, Valentin Vacherot, Arthur Rinderknech a finalement expliqué qu’ils avaient déjà tous les deux gagné.
« Peu importe. Demain soir, il y aura deux vainqueurs de toute façon. Il y aura un match, bien sûr, mais aujourd’hui, on a tout gagné. On ne pouvait pas gagner plus, vous savez. On a tout gagné. Demain, entre nous, c’est tout ce qui compte. Merci beaucoup. »
Publié le samedi 11 octobre 2025 à 17:18