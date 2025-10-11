Très satis­fait et ému après sa quali­fi­ca­tion pour la finale du Masters 1000 de Shanghai où il affron­tera son cousin, Valentin Vacherot, Arthur Rinderknech a fina­le­ment expliqué qu’ils avaient déjà tous les deux gagné.

« Peu importe. Demain soir, il y aura deux vain­queurs de toute façon. Il y aura un match, bien sûr, mais aujourd’hui, on a tout gagné. On ne pouvait pas gagner plus, vous savez. On a tout gagné. Demain, entre nous, c’est tout ce qui compte. Merci beaucoup. »