Tombeur entre autres d’Alexander Zverev et de Jiri Lehecka à Shanghai, Arthur Rinderknech va vivre à 30 ans son premier quart de finale en Masters 1000. Une satis­fac­tion pour le Français qui a encore très faim.

« C’est un très bon résultat, le tournoi n’est pas fini, loin de là. J’avais déjà fait deux ou trois huitièmes de finale, ce quart ne sort pas non plus de nulle part. J’ai battu de bons joueurs pour en arriver là. Il faut rester humble, rester dans la conti­nuité », a déclaré le 54e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, Rinderknech défiera Felix Auger‐Aliassime, impres­sion­nant contre Lorenzo Musetti en huitièmes de finale.