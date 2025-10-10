Impeccable au service, vire­vol­tant au filet, Arthur a été impres­sion­nant face à un Felix un peu timide alors qu’il semblait être le favori de ce duel (6−3, 6–4).

Breakant chaque fois très tôt dans chaque manche, le Tricolore s’est mis dans les meilleures dispo­si­tions pour jouer en confiance et tenter beau­coup de choses notam­ment en montant très souvent au filet terminer les points.

Cette méthode lui permet donc d’at­teindre pour la premier fois de sa carrière une demi‐finale en Masters 1000.

Au fond de lui même, il espère forcé­ment aller jusqu’au bout et pouvoir peut être rencon­trer son cousin en finale. Pour cela, il faudrait que Valentin domine Djokovic et qu’Arthur puisse passer l’obs­tacle nommé de Minaur ou Medvedev qui se jouent en quart de finale.