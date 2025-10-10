Impeccable au service, virevoltant au filet, Arthur a été impressionnant face à un Felix un peu timide alors qu’il semblait être le favori de ce duel (6−3, 6–4).
Breakant chaque fois très tôt dans chaque manche, le Tricolore s’est mis dans les meilleures dispositions pour jouer en confiance et tenter beaucoup de choses notamment en montant très souvent au filet terminer les points.
Cette méthode lui permet donc d’atteindre pour la premier fois de sa carrière une demi‐finale en Masters 1000.
Au fond de lui même, il espère forcément aller jusqu’au bout et pouvoir peut être rencontrer son cousin en finale. Pour cela, il faudrait que Valentin domine Djokovic et qu’Arthur puisse passer l’obstacle nommé de Minaur ou Medvedev qui se jouent en quart de finale.
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 10:41