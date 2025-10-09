AccueilATPATP - ShanghaiAuger-Aliassime, avant d'affronter le Français Rinderknech : "C'est difficile de gagner un...
ATP - Shanghai

Auger‐Aliassime, avant d’af­fronter le Français Rinderknech : « C’est diffi­cile de gagner un match unique­ment avec un coup droit ou un revers. Mais avec un service… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Impressionnant contre Lorenzo Musetti en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Felix Auger‐Aliassime aborde néan­moins avec prudence son quart contre le Français Arthur Rinderknech, qu’il a battu deux fois cette année. 

« Ce qui m’in­quiète le plus ? Son service. Il a un excellent service. Il faut être prudent. Il est diffi­cile de gagner un match unique­ment avec un coup droit ou un revers. Mais avec un service, on peut rester dans le match et gagner des matchs grâce à ce seul coup. S’il le fait bien, il peut me pousser dans mes derniers retran­che­ments. Je pense que les deux fois où nous avons joué cette année, nous avons peut‐être eu un tie‐break.. Puis, malheu­reu­se­ment, il semblait avoir des diffi­cultés physiques. Mais je pense que cette fois‐ci, ce sera diffé­rent. Je pense qu’il est prêt. Il sera très motivé pour gagner. Je dois m’at­tendre à ce qu’il donne le meilleur de lui‐même, c’est certain. »

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 13:45

