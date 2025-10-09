Impressionnant contre Lorenzo Musetti en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Felix Auger‐Aliassime aborde néanmoins avec prudence son quart contre le Français Arthur Rinderknech, qu’il a battu deux fois cette année.
« Ce qui m’inquiète le plus ? Son service. Il a un excellent service. Il faut être prudent. Il est difficile de gagner un match uniquement avec un coup droit ou un revers. Mais avec un service, on peut rester dans le match et gagner des matchs grâce à ce seul coup. S’il le fait bien, il peut me pousser dans mes derniers retranchements. Je pense que les deux fois où nous avons joué cette année, nous avons peut‐être eu un tie‐break.. Puis, malheureusement, il semblait avoir des difficultés physiques. Mais je pense que cette fois‐ci, ce sera différent. Je pense qu’il est prêt. Il sera très motivé pour gagner. Je dois m’attendre à ce qu’il donne le meilleur de lui‐même, c’est certain. »
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 13:45