Dans un entretien accordé au site de l’ATP, Félix pointe les éléments qui sont les plus durs à analyser quand on a perdu de la confiance comme cela avait été le cas pour lui ces derniers temps. Pas de surprise, il faut chercher les solutions en soi.
« Le plus dur, c’est de perdre sa régularité et d’essayer de comprendre pourquoi. On peut continuer à travailler et à jouer, mais le plus dur n’est pas le physique ; c’est de se comprendre soi‐même et son équipe : « Qu’est‐ce que je dois améliorer exactement ? Pourquoi ne joue‐je pas le tennis que je veux en ce moment ? » Le plus dur, c’est de trouver la réponse à la question « pourquoi »
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 09:10