Présent à Shanghai pour le Masters 1000 dont le grand tableau a débuté ce mercredi, Félix Auger‐Aliassime a forcément été interrogé sur sa nouvelle collaboration avec Ivan Ljubicic, qui a notamment entraîné un certain Roger Federer.
Et le Canadien espère surtout apprendre une chose au sujet de son nouveau coach.
« Une chose que j’aimerais apprendre avec Ivan (Ljubicic), même si j’espère en apprendre bien d’autres, c’est… de me préparer pour les grands moments. Car c’est la clé. J’ai obtenu de bons résultats au cours de ma carrière, mais pas les plus grands. J’espère que nous pourrons remporter de grandes victoires ensemble. »
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 19:15