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Auger‐Aliassime, désor­mais entraîné par Ljubicic : « S’il y a une chose que j’aimerais apprendre avec Ivan, c’est cela. Car c’est la clé »

Par
Thomas S
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Présent à Shanghai pour le Masters 1000 dont le grand tableau a débuté ce mercredi, Félix Auger‐Aliassime a forcé­ment été inter­rogé sur sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec Ivan Ljubicic, qui a notam­ment entraîné un certain Roger Federer. 

Et le Canadien espère surtout apprendre une chose au sujet de son nouveau coach. 

« Une chose que j’aimerais apprendre avec Ivan (Ljubicic), même si j’espère en apprendre bien d’autres, c’est… de me préparer pour les grands moments. Car c’est la clé. J’ai obtenu de bons résul­tats au cours de ma carrière, mais pas les plus grands. J’espère que nous pour­rons remporter de grandes victoires ensemble. »

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 19:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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