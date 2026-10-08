Présent à Shanghai pour le Masters 1000 dont le grand tableau a débuté ce mercredi, Félix Auger‐Aliassime a forcé­ment été inter­rogé sur sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec Ivan Ljubicic, qui a notam­ment entraîné un certain Roger Federer.

Et le Canadien espère surtout apprendre une chose au sujet de son nouveau coach.

« Une chose que j’aimerais apprendre avec Ivan (Ljubicic), même si j’espère en apprendre bien d’autres, c’est… de me préparer pour les grands moments. Car c’est la clé. J’ai obtenu de bons résul­tats au cours de ma carrière, mais pas les plus grands. J’espère que nous pour­rons remporter de grandes victoires ensemble. »