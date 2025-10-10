AccueilATPATP - ShanghaiAuger-Aliassime réaliste depuis qu'il est de retour à son meilleur niveau: "Le...
Auger‐Aliassime réaliste depuis qu’il est de retour à son meilleur niveau : « Le plus dur, c’est de perdre sa régu­la­rité et d’es­sayer de comprendre pourquoi.

Dans un entre­tien accordé au site de l’ATP, Félix pointe les éléments qui sont les plus durs à analyser quand on a perdu de la confiance comme cela avait été le cas pour lui ces derniers temps. Pas de surprise, il faut cher­cher les solu­tions en soi.

« Le plus dur, c’est de perdre sa régu­la­rité et d’es­sayer de comprendre pour­quoi. On peut conti­nuer à travailler et à jouer, mais le plus dur n’est pas le physique ; c’est de se comprendre soi‐même et son équipe : « Qu’est‐ce que je dois améliorer exac­te­ment ? Pourquoi ne joue‐je pas le tennis que je veux en ce moment ? » Le plus dur, c’est de trouver la réponse à la ques­tion « pourquoi »

Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 09:10

