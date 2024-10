Si Gaël Monfils a clai­re­ment voulu s’en­lever de la pres­sion en faisant un peu d’intox avant d’af­fronter Carlos Alcaraz en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai (« Il va m’écraser à 100% », avait déclaré le Français), Tomas Machac n’a pas l’in­ten­tion de jouer cette carte.

Le Tchèque, en pleine bourre sur cette fin de saison, croit clai­re­ment en ses chances d’au­tant qu’il avait réussi à prendre un set au prodige espa­gnol le mois dernier en Coupe Davis avant de se blesser et d’abandonner.

« On ne sait jamais, mais je pense que j’ai mes chances. Je joue un très bon tennis en ce moment, alors on verra. On verra si on jouera demain (mercredi), je pense que ce sera après‐demain, alors on verra, mais je vais essayer de jouer un bon tennis, donc j’ai hâte d’y être. Il a dit que j’étais rapide ? Il est rapide aussi, donc ce sera amusant de nous voir jouer. Nous avons eu un bon match en Coupe Davis, malheu­reu­se­ment je n’ai pas réussi à terminer ce match, mais c’était du bon tennis, donc j’es­père que ce sera aussi le cas pour le prochain match », a déclaré l’ac­tuel 33e mondial en confé­rence de presse.