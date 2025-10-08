Alors qu’il venait de s’of­frir Jannik Sinner (contraint à l’abandon dans le troi­sième set), Tallon Griekspoor s’est incliné en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai face au Monégasque Valentin Vacherot, 204e mondial et issu des quali­fi­ca­tions : 4–6, 7–6(1), 6–4.

Au micro de Ziggo Sport après sa défaite, le 31e joueur mondial n’a pas caché sa frustration.

« J’ai fait un bon match contre le numéro deux mondial il y a deux jours. Aujourd’hui, j’ai perdu contre le numéro 204 mondial. C’est tout le tennis en deux jours. Ça montre bien que j’ai choisi un sport pourri. Je voudrais proba­ble­ment rejouer au tennis demain, mais pour l’ins­tant, j’en ai fini avec ce sport. J’aurais préféré perdre au premier tour plutôt que ce match. »

‘𝙒𝙖𝙖𝙧𝙙𝙚𝙡𝙤𝙯𝙚 𝙨𝙥𝙤𝙧𝙩 𝙬𝙖𝙖𝙧 𝙞𝙠 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙜𝙚𝙠𝙤𝙯𝙚𝙣 𝙝𝙚𝙗…’ 😞



Tallon Griekspoor is niet te spreken over zijn ‘matige neder­laag’ in de wedstrijd die hij ‘nooit had mogen verliezen’ tegen Valentin Vacherot 💬#ZiggoSport #atptour #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/eT01DB9Ymg — Ziggo Sport (@ZiggoSport) October 7, 2025

Le Néerlandais va sans doute ruminer pendant plusieurs jours…