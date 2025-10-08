Alors qu’il venait de s’offrir Jannik Sinner (contraint à l’abandon dans le troisième set), Tallon Griekspoor s’est incliné en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai face au Monégasque Valentin Vacherot, 204e mondial et issu des qualifications : 4–6, 7–6(1), 6–4.
Au micro de Ziggo Sport après sa défaite, le 31e joueur mondial n’a pas caché sa frustration.
« J’ai fait un bon match contre le numéro deux mondial il y a deux jours. Aujourd’hui, j’ai perdu contre le numéro 204 mondial. C’est tout le tennis en deux jours. Ça montre bien que j’ai choisi un sport pourri. Je voudrais probablement rejouer au tennis demain, mais pour l’instant, j’en ai fini avec ce sport. J’aurais préféré perdre au premier tour plutôt que ce match. »
‘𝙒𝙖𝙖𝙧𝙙𝙚𝙡𝙤𝙯𝙚 𝙨𝙥𝙤𝙧𝙩 𝙬𝙖𝙖𝙧 𝙞𝙠 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙜𝙚𝙠𝙤𝙯𝙚𝙣 𝙝𝙚𝙗…’ 😞— Ziggo Sport (@ZiggoSport) October 7, 2025
Tallon Griekspoor is niet te spreken over zijn ‘matige nederlaag’ in de wedstrijd die hij ‘nooit had mogen verliezen’ tegen Valentin Vacherot 💬#ZiggoSport #atptour #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/eT01DB9Ymg
Le Néerlandais va sans doute ruminer pendant plusieurs jours…
Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 08:15