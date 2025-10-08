AccueilATPATP - ShanghaiBattu après avoir sorti Sinner, Griekspoor craque : "Ça montre bien que...
ATP - Shanghai

Battu après avoir sorti Sinner, Griekspoor craque : « Ça montre bien que j’ai choisi un sport pourri. J’aurais préféré perdre au premier tour plutôt que ce match »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Alors qu’il venait de s’of­frir Jannik Sinner (contraint à l’abandon dans le troi­sième set), Tallon Griekspoor s’est incliné en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai face au Monégasque Valentin Vacherot, 204e mondial et issu des quali­fi­ca­tions : 4–6, 7–6(1), 6–4.

Au micro de Ziggo Sport après sa défaite, le 31e joueur mondial n’a pas caché sa frustration. 

« J’ai fait un bon match contre le numéro deux mondial il y a deux jours. Aujourd’hui, j’ai perdu contre le numéro 204 mondial. C’est tout le tennis en deux jours. Ça montre bien que j’ai choisi un sport pourri. Je voudrais proba­ble­ment rejouer au tennis demain, mais pour l’ins­tant, j’en ai fini avec ce sport. J’aurais préféré perdre au premier tour plutôt que ce match. »

Le Néerlandais va sans doute ruminer pendant plusieurs jours…

Publié le mercredi 8 octobre 2025 à 08:15

