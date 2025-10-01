Tête de série numéro 6 du Masters 1000 de Shanghai qui a débuté ce mercredi, Ben Shelton, opposé à David Goffin pour son entrée en lice, dispute son premier tournoi depuis se blessure à l’épaule et son abandon au 3e tour de l’US Open.
Actuellement en très bonne position pour se qualifier pour la première fois de sa carrière sur le Masters de Turin (6e au classement de la Race avec 720 points d’avance sur Draper, 9e), l’Américain a fait part de sa détermination concernant cet objectif.
« Je suis très motivé. C’est la première fois de ma carrière que je me trouve en bonne position à ce stade de la saison pour me qualifier pour Turin. J’espère obtenir encore quelques bons résultats pour atteindre mon objectif. Je suis satisfait de ma façon de jouer cette année et de ce que j’ai réussi à accomplir. Mais je n’ai pas encore fini, j’ai encore des objectifs à atteindre cette saison, et nous verrons où nous en serons dans un mois. »
Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 14:36