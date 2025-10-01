AccueilATPATP - ShanghaiBen Shelton annonce la couleur pour la fin de saison : "C'est...
ATP - Shanghai

Ben Shelton annonce la couleur pour la fin de saison : « C’est la première fois de ma carrière que je me trouve dans cette position »

Thomas S
Par Thomas S

Tête de série numéro 6 du Masters 1000 de Shanghai qui a débuté ce mercredi, Ben Shelton, opposé à David Goffin pour son entrée en lice, dispute son premier tournoi depuis se bles­sure à l’épaule et son abandon au 3e tour de l’US Open.

Actuellement en très bonne posi­tion pour se quali­fier pour la première fois de sa carrière sur le Masters de Turin (6e au clas­se­ment de la Race avec 720 points d’avance sur Draper, 9e), l’Américain a fait part de sa déter­mi­na­tion concer­nant cet objectif. 

« Je suis très motivé. C’est la première fois de ma carrière que je me trouve en bonne posi­tion à ce stade de la saison pour me quali­fier pour Turin. J’espère obtenir encore quelques bons résul­tats pour atteindre mon objectif. Je suis satis­fait de ma façon de jouer cette année et de ce que j’ai réussi à accom­plir. Mais je n’ai pas encore fini, j’ai encore des objec­tifs à atteindre cette saison, et nous verrons où nous en serons dans un mois. »

Publié le mercredi 1 octobre 2025 à 14:36

