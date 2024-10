Un an presque jour pour jour après sa victoire face à Jannik Sinner en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai, Ben Shelton va retrouver ce mercredi l’Italien au même stade de la compé­ti­tion, sur le même tournoi. Un match aux airs de revanche même si l’Américain s’est depuis incliné à trois reprises face au numéro 1 mondial.

De passage en confé­rence de presse après sa victoire tran­quille face à Carballes Baena, l’ac­tuel 16e joueur mondial ne connais­sait pas encore le nom de son futur adver­saire. Et visi­ble­ment, il a hâte d’y être.

« Oh, oui ? Je suis très excité. J’ai tendance à ne pas regarder le tirage au sort ces derniers temps. Non, non, évidem­ment, après ce match, j’al­lais jeter un coup d’œil, mais avant d’en­trer sur le court, je ne savais pas. Et, oui, je pense que c’est toujours une grande oppor­tu­nité lorsque vous avez l’oc­ca­sion de jouer l’un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde, actuel­le­ment numéro 1 mondial, évidem­ment, et qui a gagné deux tour­nois du Grand Chelem cette année, donc ce sera un grand défi. J’ai proba­ble­ment regardé la cassette de ce match plusieurs fois depuis le début de l’année, mais oui, j’ai vrai­ment hâte d’y être, ce sera amusant. »