Qui d’autre que Benjamin Balleret, frère et coach de Valentin Vacherot, pour parler de l’in­croyable épopée réalisée par le Monégasque sur le Masters 1000 de Shanghai ?

De passage en confé­rence de presse après le sacre incroyable et histo­rique de son frangin, l’an­cien entraî­neur de Gilles Muller et de Pierre‐Hugues Herbert s’est confié sur le dérou­le­ment de ce tournoi gravé à jamais dans les annales.

« Nous savions qu’il pouvait bien jouer au tennis, mais bien sûr, ce qui s’est passé aujourd’hui est tout simple­ment inat­tendu. Nous n’ar­ri­vions pas à croire qu’il pouvait remporter ce tournoi. Il s’est amélioré match après match. Il y a quelques jours, il a battu Machac, puis il atten­dait juste Jannik Sinner pour jouer contre lui. Et on se disait : « OK, c’est une belle histoire. Il va jouer contre Sinner. Il va peut‐être se faire démolir, mais c’est un super tournoi. Et puis, fina­le­ment, il ne joue pas contre Sinner. Il y a un match de plus, puis un autre. Et puis il affronte Djokovic. Et là, on se dit : « Incroyable. Il va pouvoir affronter Djokovic une fois dans sa vie. » Et il finit par battre un Djokovic qui n’était pas à 100 %, mais il le bat quand même. Et puis toute cette histoire pour affronter Arthur en finale. C’est comme tout le monde le dit, c’est comme un film, comme un conte de fées. C’est ce que nous ressen­tons en ce moment, comme dans un conte de fées. »