Qui d’autre que Benjamin Balleret, frère et coach de Valentin Vacherot, pour parler de l’incroyable épopée réalisée par le Monégasque sur le Masters 1000 de Shanghai ?
De passage en conférence de presse après le sacre incroyable et historique de son frangin, l’ancien entraîneur de Gilles Muller et de Pierre‐Hugues Herbert s’est confié sur le déroulement de ce tournoi gravé à jamais dans les annales.
« Nous savions qu’il pouvait bien jouer au tennis, mais bien sûr, ce qui s’est passé aujourd’hui est tout simplement inattendu. Nous n’arrivions pas à croire qu’il pouvait remporter ce tournoi. Il s’est amélioré match après match. Il y a quelques jours, il a battu Machac, puis il attendait juste Jannik Sinner pour jouer contre lui. Et on se disait : « OK, c’est une belle histoire. Il va jouer contre Sinner. Il va peut‐être se faire démolir, mais c’est un super tournoi. Et puis, finalement, il ne joue pas contre Sinner. Il y a un match de plus, puis un autre. Et puis il affronte Djokovic. Et là, on se dit : « Incroyable. Il va pouvoir affronter Djokovic une fois dans sa vie. » Et il finit par battre un Djokovic qui n’était pas à 100 %, mais il le bat quand même. Et puis toute cette histoire pour affronter Arthur en finale. C’est comme tout le monde le dit, c’est comme un film, comme un conte de fées. C’est ce que nous ressentons en ce moment, comme dans un conte de fées. »
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 18:58