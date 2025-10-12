AccueilATPATP - ShanghaiBenoit Maylin s'enflamme : "Bon ok, c’est bien joli tout ça, la...
ATP - Shanghai

Benoit Maylin s’en­flamme : « Bon ok, c’est bien joli tout ça, la cousi­nade, les embras­sades, les souve­nirs de gamins, « on a gagné tous les 2 », mais ça fait 11 ans qu’un Français n’a pas remporté un M1000 ».

Jean Muller
Par Jean Muller

-

505

Notre confrère a de l’hu­mour et le sens de la dérision. 

Alors que la finale entre Arthur et Valentin est fina­le­ment « presque » 100% trico­lore, Benoit a décidé d’ou­blier le concept de « famille » pour déplacer le débat.

« Bon ok, c’est bien joli tout ça, la cousi­nade, les embras­sades, les souve­nirs de gamins, « on a gagné tous les 2 », mais ça fait 11 ans qu’un Français n’a pas remporté un M1000. Donc, désolé de casser l’ambiance, mais faut qu’Arthur Rinderknech remporte Shanghaï. Et pis c’est tout »

Le dernier trico­lore qui a soulevé un trophée du Masters 1000 se nomme Jo‐Wilfried Tsonga.

C’était à Toronto en 2014. Le Tricolore avait signé un parcours de fou en sortant Djokovic, Murray, Dimitrov et enfin Federer en finale, rien que ça !

Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 08:45

Article précédent
Medvedev battu par Rinderknech : « Pour être tout à fait honnête, je suis telle­ment fatigué que je ne suis ni triste ni heureux »
Article suivant
Laurent Rochette (ex‐202ème): « Vacherot envoie un message très fort au monde entier pour dire que l’on se met beau­coup trop de limites quand on affronte un joueur qui est soit disant plus fort »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.