Notre confrère a de l’hu­mour et le sens de la dérision.

Alors que la finale entre Arthur et Valentin est fina­le­ment « presque » 100% trico­lore, Benoit a décidé d’ou­blier le concept de « famille » pour déplacer le débat.

Bon ok, c’est bien joli tout ça, la cousi­nade, les embras­sades, les souve­nirs de gamins, « on a gagné tous les 2 », mais ça fait 11 ans qu’un Français n’a pas remporté un M1000.

Donc, désolé de casser l’ambiance, mais faut qu’Arthur Rinderknech remporte Shanghaï.

— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 11, 2025

Le dernier trico­lore qui a soulevé un trophée du Masters 1000 se nomme Jo‐Wilfried Tsonga.

C’était à Toronto en 2014. Le Tricolore avait signé un parcours de fou en sortant Djokovic, Murray, Dimitrov et enfin Federer en finale, rien que ça !