Notre confrère a de l’humour et le sens de la dérision.
Alors que la finale entre Arthur et Valentin est finalement « presque » 100% tricolore, Benoit a décidé d’oublier le concept de « famille » pour déplacer le débat.
Bon ok, c’est bien joli tout ça, la cousinade, les embrassades, les souvenirs de gamins, « on a gagné tous les 2 », mais ça fait 11 ans qu’un Français n’a pas remporté un M1000.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 11, 2025
Donc, désolé de casser l’ambiance, mais faut qu’Arthur Rinderknech remporte Shanghaï.
Et pis c’est tout.
« Bon ok, c’est bien joli tout ça, la cousinade, les embrassades, les souvenirs de gamins, « on a gagné tous les 2 », mais ça fait 11 ans qu’un Français n’a pas remporté un M1000. Donc, désolé de casser l’ambiance, mais faut qu’Arthur Rinderknech remporte Shanghaï. Et pis c’est tout »
Le dernier tricolore qui a soulevé un trophée du Masters 1000 se nomme Jo‐Wilfried Tsonga.
C’était à Toronto en 2014. Le Tricolore avait signé un parcours de fou en sortant Djokovic, Murray, Dimitrov et enfin Federer en finale, rien que ça !
Publié le dimanche 12 octobre 2025 à 08:45