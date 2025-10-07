Dans des propos relayés par Tennis World Italia après l’abandon de Jannik Sinner au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, où les conditions éprouvantes ont provoqué de nombreux abandons, l’ancien joueur italien Paolo Bertolucci (ex‐12e mondial) a partagé une réflexion sur le calendrier.
« Jannik a été immobilisé pendant trois mois (de février à mai en raison de sa suspension, ndlr), il doit aller sur le terrain autant que possible pour retrouver la forme et son jeu. Carlos Alcaraz a un problème à la cheville, c’est la seule raison pour laquelle il a fait une pause. Ce sont les autres qui doivent s’arrêter. Aujourd’hui, on recherche le spectacle à tout prix, mais on peut ne pas le trouver. Les joueurs de tennis devraient faire des concessions. Ils râlent, protestent, mais s’inscrivent ensuite aux tournois. Et ils font aussi des exhibitions. Et ils empochent les prix. Ils ne lâchent rien. Le calendrier est chargé, on joue cinquante semaines par an, mais les joueurs de tennis peuvent ne pas participer à tous les tournois, ils n’y sont pas obligés ».
