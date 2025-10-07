Dans des propos relayés par Tennis World Italia après l’abandon de Jannik Sinner au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, où les condi­tions éprou­vantes ont provoqué de nombreux aban­dons, l’ancien joueur italien Paolo Bertolucci (ex‐12e mondial) a partagé une réflexion sur le calendrier.

« Jannik a été immo­bi­lisé pendant trois mois (de février à mai en raison de sa suspen­sion, ndlr), il doit aller sur le terrain autant que possible pour retrouver la forme et son jeu. Carlos Alcaraz a un problème à la cheville, c’est la seule raison pour laquelle il a fait une pause. Ce sont les autres qui doivent s’ar­rêter. Aujourd’hui, on recherche le spec­tacle à tout prix, mais on peut ne pas le trouver. Les joueurs de tennis devraient faire des conces­sions. Ils râlent, protestent, mais s’ins­crivent ensuite aux tour­nois. Et ils font aussi des exhi­bi­tions. Et ils empochent les prix. Ils ne lâchent rien. Le calen­drier est chargé, on joue cinquante semaines par an, mais les joueurs de tennis peuvent ne pas parti­ciper à tous les tour­nois, ils n’y sont pas obligés ».