ATP - Shanghai

« Bien sûr que pour Djokovic, il y a les records, la légende, mais il fallait aussi gérer l’enfer moite, les 38 ans, et un adver­saire en feu », souligne Benoît Maylin après la victoire du Serbe

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

265

Novak Djokovic a dû s’employer pour renverser Yannick Hanfmann au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, où les condi­tions de jeu sont parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes. Pourtant, il est toujours resté maître de ses nerfs, comme l’a souligné le jour­na­liste Benoît Maylin.

« Bien sûr, il y a les records, la légende, mais il fallait aussi gérer l’enfer moite, les 38 ans, et un Hanfmann en feu. Et avec ses 510 matchs en Masters 1000 (416 victoires et 40 titres !), c’est pas un Allemand qui mène 1 set 0 qui va l’affoler. Djokovic accé­lère et gagne », a réagi le chro­ni­queur sur le réseau social X. 

En huitièmes de finale, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem affron­tera l’Espagnol Jaume Munar (41e mondial). 

Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 17:11

