Novak Djokovic a dû s’employer pour renverser Yannick Hanfmann au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, où les conditions de jeu sont particulièrement éprouvantes. Pourtant, il est toujours resté maître de ses nerfs, comme l’a souligné le journaliste Benoît Maylin.
« Bien sûr, il y a les records, la légende, mais il fallait aussi gérer l’enfer moite, les 38 ans, et un Hanfmann en feu. Et avec ses 510 matchs en Masters 1000 (416 victoires et 40 titres !), c’est pas un Allemand qui mène 1 set 0 qui va l’affoler. Djokovic accélère et gagne », a réagi le chroniqueur sur le réseau social X.
Bien sûr, il y a les records, la légende, mais il faut aussi gérer l’enfer moite, les 38 ans, et un Hanfmann en feu.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 5, 2025
Et avec ses 510 matchs en M1000 (416 victoires et 40 titres !), c’est pas un Allemand qui mène 1 set 0 qui va l’affoler.
Djokovic accélère et gagne.
Next Munar. pic.twitter.com/yXFhnYjWHw
En huitièmes de finale, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem affrontera l’Espagnol Jaume Munar (41e mondial).
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 17:11