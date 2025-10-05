Novak Djokovic a dû s’employer pour renverser Yannick Hanfmann au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, où les condi­tions de jeu sont parti­cu­liè­re­ment éprou­vantes. Pourtant, il est toujours resté maître de ses nerfs, comme l’a souligné le jour­na­liste Benoît Maylin.

« Bien sûr, il y a les records, la légende, mais il fallait aussi gérer l’enfer moite, les 38 ans, et un Hanfmann en feu. Et avec ses 510 matchs en Masters 1000 (416 victoires et 40 titres !), c’est pas un Allemand qui mène 1 set 0 qui va l’affoler. Djokovic accé­lère et gagne », a réagi le chro­ni­queur sur le réseau social X.

Next Munar. pic.twitter.com/yXFhnYjWHw — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 5, 2025

En huitièmes de finale, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem affron­tera l’Espagnol Jaume Munar (41e mondial).