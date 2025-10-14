AccueilATPATP - ShanghaiBoris Becker : "Je ne suis pas sûr que la finale entre...
ATP - Shanghai

Boris Becker : « Je ne suis pas sûr que la finale entre Arthur Rinderknech et Arthur Vacherot ait obtenu les meilleures audiences »

Thomas S
Par Thomas S

-

239

De passage dans le podcast de sa compa­triote, Andrea Petkovic, Boris Becker a évoqué la finale tota­le­ment inat­tendue entre le Français, Arthur Rinderknech, et Valentin Vacherot, sur le Masters 1000 de Shanghai. 

Et comme le rappelle l’an­cien numéro 1 mondial, une telle affiche entre deux joueurs assez méconnus et loin du Top 10 n’est pas vrai­ment bon pour le business. 

« Bien sûr que l’ATP n’est pas contente quand les meilleurs ne sont pas là. Tous les joueurs du top 10 qui se sont retirés rece­vront désor­mais une prime moins impor­tante à la fin de l’année. Pour les spon­sors et les fans, ce n’est pas idéal quand les grands noms sont absents. Peut‐être que Medvedev et Djokovic en demi‐finale ont sauvé la mise, mais Rinderknech contre Vacherot en finale… Je ne pense pas que ce soit une finale qui ait obtenu les meilleures audiences. C’est à l’équipe média de l’ATP de vendre cette histoire comme l’évé­ne­ment tennis de l’année. Néanmoins, les tour­nois Masters attendent des dix meilleurs joueurs non seule­ment qu’ils s’ins­crivent, mais aussi qu’ils jouent, au moins jusqu’aux quarts de finale. Ce n’est pas toujours réaliste, mais c’est le business. »

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 18:43

Article précédent
Valentin Vacherot déjà invité sur un tournoi prestigieux
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.