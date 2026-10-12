« Il ne devrait y avoir qu’un seul lancer de balle. Donc, une fois que vous avez lancé la balle, vous devez servir, quoi qu’il arrive », a proposé le 9e joueur mondial, Alex de Minaur, en confé­rence de presse à Shanghai.

Un avis partagé par l’an­cien coach d’Andre Agassi, Andy Roddick, Andy Murray ou plus récem­ment Coco Gauff, Brad Gilbert, qui a égale­ment été 4e joueur mondial.

@jmgmoron He’s 1000% right I’ve been saying for 40 years, that it’s ridi­cu­lous you can get as many redos on ball toss as you want — Brad Gilbert (@bgtennisnation) October 11, 2026

« Il a raison à 1 000 %. Ça fait 40 ans que je le dis : c’est ridi­cule qu’on puisse avoir autant de tenta­tives que l’on veut au lancer de balle », a écrit le célèbre entraî­neur américain.