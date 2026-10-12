« Il ne devrait y avoir qu’un seul lancer de balle. Donc, une fois que vous avez lancé la balle, vous devez servir, quoi qu’il arrive », a proposé le 9e joueur mondial, Alex de Minaur, en conférence de presse à Shanghai.
Un avis partagé par l’ancien coach d’Andre Agassi, Andy Roddick, Andy Murray ou plus récemment Coco Gauff, Brad Gilbert, qui a également été 4e joueur mondial.
@jmgmoron He’s 1000% right I’ve been saying for 40 years, that it’s ridiculous you can get as many redos on ball toss as you want— Brad Gilbert (@bgtennisnation) October 11, 2026
« Il a raison à 1 000 %. Ça fait 40 ans que je le dis : c’est ridicule qu’on puisse avoir autant de tentatives que l’on veut au lancer de balle », a écrit le célèbre entraîneur américain.
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 11:27