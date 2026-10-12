Accueil ATP ATP - Shanghai

Brad Gilbert sur la propo­si­tion d’Alex de Minaur qui pour­rait changer le tennis : « Il a raison à 1000 %. Ça fait 40 ans que je le dis »

Par
Baptiste Mulatier
-
3846

« Il ne devrait y avoir qu’un seul lancer de balle. Donc, une fois que vous avez lancé la balle, vous devez servir, quoi qu’il arrive », a proposé le 9e joueur mondial, Alex de Minaur, en confé­rence de presse à Shanghai.

Un avis partagé par l’an­cien coach d’Andre Agassi, Andy Roddick, Andy Murray ou plus récem­ment Coco Gauff, Brad Gilbert, qui a égale­ment été 4e joueur mondial. 

« Il a raison à 1 000 %. Ça fait 40 ans que je le dis : c’est ridi­cule qu’on puisse avoir autant de tenta­tives que l’on veut au lancer de balle », a écrit le célèbre entraî­neur américain. 

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 11:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥