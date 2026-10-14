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Bublik à Zverev au filet après sa défaite en huitièmes de finale : « C’est de la merde. Je ne veux pas conti­nuer. Je ne vais pas jouer. À quoi bon ? Si je ne gagne pas »

Par
Antoine Trupiano
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es deux Alexander se retrou­vaient en huitièmes de finale à Shanghai pour une véri­table bataille de serveurs, avec plus de 40 aces à eux deux au cours de la rencontre.

Dans un match parti­cu­liè­re­ment décousu, entre un Alexander Bublik qui n’a cessé de se plaindre et un Alexander Zverev diminué physi­que­ment, qui a même semblé hésiter à jeter l’éponge, c’est fina­le­ment l’Allemand qui a eu le dernier mot en s’im­po­sant au bout du suspense en trois sets (7−6, 4–6, 7–6).

Mais c’est surtout l’échange entre les deux joueurs au filet, après la balle de match, qui a retenu l’attention.

Visiblement dépité, le Kazakh a confié à son adver­saire qu’il en avait assez et qu’il ne voulait plus jouer au tennis.

Zverev : « Bonne chance. »

Bublik : « C’est de la merde. Je ne veux plus conti­nuer. Je ne vais pas jouer. À quoi bon si je ne gagne pas ? Non, je ne veux pas. »

Une réac­tion à chaud qui témoigne de l’im­mense frus­tra­tion du Kazakh après une rencontre aussi intense qu’éprouvante.

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 09:36

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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