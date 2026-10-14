es deux Alexander se retrouvaient en huitièmes de finale à Shanghai pour une véritable bataille de serveurs, avec plus de 40 aces à eux deux au cours de la rencontre.
Dans un match particulièrement décousu, entre un Alexander Bublik qui n’a cessé de se plaindre et un Alexander Zverev diminué physiquement, qui a même semblé hésiter à jeter l’éponge, c’est finalement l’Allemand qui a eu le dernier mot en s’imposant au bout du suspense en trois sets (7−6, 4–6, 7–6).
Mais c’est surtout l’échange entre les deux joueurs au filet, après la balle de match, qui a retenu l’attention.
Visiblement dépité, le Kazakh a confié à son adversaire qu’il en avait assez et qu’il ne voulait plus jouer au tennis.
Zverev : « Bonne chance. »
Bublik : « C’est de la merde. Je ne veux plus continuer. Je ne vais pas jouer. À quoi bon si je ne gagne pas ? Non, je ne veux pas. »
Une réaction à chaud qui témoigne de l’immense frustration du Kazakh après une rencontre aussi intense qu’éprouvante.
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 09:36