Gêné au niveau du dos depuis plusieurs semaines, Alexander Zverev a de nouveau ressenti des douleurs à Pékin (battu en quarts de finale par Medvedev) après avoir subi plusieurs injections.

Interrogé par l’ATP avant ses débuts sur le Masters 1000 de Shanghai, l’Allemand s’est exprimé à ce sujet.

« Oui, c’est raide. Cela m’empêche de faire certaines choses que j’ai­me­rais faire à l’en­traî­ne­ment et de supporter certaines charges, donc oui, c’est quelque chose que je dois gérer. C’est assez ennuyeux, mais c’est comme ça. Nous sommes tous à la fin de la saison, tout le monde a quelque chose, pour moi cette année, c’est le dos, donc j’es­saie d’être à 100 %. J’ai eu deux injec­tions, elles ont été effi­caces, et je me sentais bien à la Laver Cup, je me sentais bien lors du premier match à Pékin, puis ça s’est dégradé assez rapi­de­ment à partir de là, donc j’es­saie juste de faire de mon mieux pour être à 100 % à Shanghai. »