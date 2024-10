Vainqueur de Monfils en deux manches (6−4, 7–5), Carlos Alcaraz pour­suit sa belle série. Rapide et vif, il a encore proposé un vrai tennis d’at­taque face à Gaël qui n’a pas démé­rité. A l’issue de son succès, l’Espagnol a expliqué comment tacti­que­ment il gérait cette partie de la saison.

« Avec la liberté avec laquelle je joue, je sens que je n’ai pas peur de faire des erreurs, j’es­saie juste de conti­nuer à avancer tout le temps, de conti­nuer à essayer si je rate quelque chose. La plupart du temps, tout se passe bien, je ne peux pas me plaindre du tout. Mais quand je mentionne les choses qui ne vont pas aussi bien que je le voulais, ou que je ne me sens pas aussi bien que je le voudrais, je continue d’es­sayer, et à la fin tout ira mieux, donc c’est ce dont je suis le plus content dans mes perfor­mances ces derniers temps »