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Carlos Alcaraz, après sa défaite dès le 3e tour : « Je ne veux pas cher­cher d’excuses, mais… »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse après sa défaite surprise contre Zizou Bergs (7−5, 7–6), dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Carlos Alcaraz a notam­ment été inter­rogé sur sa colère lors d’un chan­ge­ment de côté.

Et visi­ble­ment, l’Espagnol n’était pas satis­fait des condi­tions de jeu, qui auraient changé par rapport à son match précédent. 

« D’après ce que je sais du tennis, quand vous frappez un retour sur une seconde balle, en l’at­ta­quant de haut en bas, la balle ne peut pas rebondir au‐dessus de votre tête. Puis au point suivant, je ne sais pas… mon impres­sion était que la balle rebon­dis­sait de manière complè­te­ment diffé­rente. Une fois elle monte en bondis­sant, une autre fois elle glisse et arrive basse. Je ne veux pas cher­cher d’excuses, mais j’ai trouvé que les condi­tions de jeu étaient beau­coup plus lentes qu’au premier tour et à l’entraînement. Les balles semblaient plus grosses et je n’ai pas réussi à m’adapter », a déclaré un Alcaraz mani­fes­te­ment frustré.

Publié le lundi 12 octobre 2026 à 16:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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