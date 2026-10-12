De passage en confé­rence de presse après sa défaite surprise contre Zizou Bergs (7−5, 7–6), dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, Carlos Alcaraz a notam­ment été inter­rogé sur sa colère lors d’un chan­ge­ment de côté.

Et visi­ble­ment, l’Espagnol n’était pas satis­fait des condi­tions de jeu, qui auraient changé par rapport à son match précédent.

Alcaraz about that« From what I know about tennis, when you hit a return off a second serve, atta­cking from high to low, the ball can’t bounce up over your head. Then on the next point, I don’t know… my feeling was that the ball bounced in a comple­tely different way. One time it kicks up, another time it skids and comes through low »« I don’t want to make excuses, but condi­tions felt much slower than in the first round and in prac­tice. The balls got bigger and I couldn’t adapt » — Lorenzo Ercoli (@Ladal17) October 12, 2026

« D’après ce que je sais du tennis, quand vous frappez un retour sur une seconde balle, en l’at­ta­quant de haut en bas, la balle ne peut pas rebondir au‐dessus de votre tête. Puis au point suivant, je ne sais pas… mon impres­sion était que la balle rebon­dis­sait de manière complè­te­ment diffé­rente. Une fois elle monte en bondis­sant, une autre fois elle glisse et arrive basse. Je ne veux pas cher­cher d’excuses, mais j’ai trouvé que les condi­tions de jeu étaient beau­coup plus lentes qu’au premier tour et à l’entraînement. Les balles semblaient plus grosses et je n’ai pas réussi à m’adapter », a déclaré un Alcaraz mani­fes­te­ment frustré.