De passage en conférence de presse après sa défaite surprise contre Zizou Bergs (7−5, 7–6), dès le troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, Carlos Alcaraz a notamment été interrogé sur sa colère lors d’un changement de côté.
Et visiblement, l’Espagnol n’était pas satisfait des conditions de jeu, qui auraient changé par rapport à son match précédent.
Alcaraz about that« From what I know about tennis, when you hit a return off a second serve, attacking from high to low, the ball can’t bounce up over your head. Then on the next point, I don’t know… my feeling was that the ball bounced in a completely different way. One time it kicks up, another time it skids and comes through low »« I don’t want to make excuses, but conditions felt much slower than in the first round and in practice. The balls got bigger and I couldn’t adapt »— Lorenzo Ercoli (@Ladal17) October 12, 2026
« D’après ce que je sais du tennis, quand vous frappez un retour sur une seconde balle, en l’attaquant de haut en bas, la balle ne peut pas rebondir au‐dessus de votre tête. Puis au point suivant, je ne sais pas… mon impression était que la balle rebondissait de manière complètement différente. Une fois elle monte en bondissant, une autre fois elle glisse et arrive basse. Je ne veux pas chercher d’excuses, mais j’ai trouvé que les conditions de jeu étaient beaucoup plus lentes qu’au premier tour et à l’entraînement. Les balles semblaient plus grosses et je n’ai pas réussi à m’adapter », a déclaré un Alcaraz manifestement frustré.
Publié le lundi 12 octobre 2026 à 16:40