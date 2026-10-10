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Carlos Alcaraz, après sa victoire d’entrée : « Les condi­tions ici sont vrai­ment spéciales »

Par
Thomas S
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Quelques jours après son titre sur l’ATP 500 de Pékin, Carlos Alcaraz faisait ses débuts ce samedi sur le Masters 1000.

Et l’Espagnol n’a eu aucun mal à s’imposer face à l’Argentin, Juan Manuel Cerundolo, au deuxième tour : 6–3, 6–3, en 1h05 de jeu.

Interrogé sur le court après la rencontre, le septuple vain­queur en Grand Chelem a reconnu que les condi­tions de jeu étaient radi­ca­le­ment diffé­rentes avec celles de la capi­tale chinoise.

« Le premier match de chaque tournoi n’est jamais facile. Les condi­tions sont vrai­ment diffé­rentes, assez diffé­rentes de celles de Tokyo. Je n’ai eu que deux jours ici pour m’adapter. Je n’ai pas entraîné sur le court central, donc je suis juste monté sur le court en essayant de voir à quelle vitesse va le court, quelles sont les condi­tions sur place, et en essayant de jouer au mieux. Au début, c’était un peu incon­for­table pour moi, je n’ai pas trouvé un bon rythme. Soudain, je me suis rendu compte que je devais jouer agressif, essayer d’aller au filet autant que possible, et je pense que ça a fonc­tionné. Donc, content de ça, et voyons si je vais jouer un peu mieux au tour suivant. »

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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