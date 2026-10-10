Quelques jours après son titre sur l’ATP 500 de Pékin, Carlos Alcaraz faisait ses débuts ce samedi sur le Masters 1000.

Et l’Espagnol n’a eu aucun mal à s’imposer face à l’Argentin, Juan Manuel Cerundolo, au deuxième tour : 6–3, 6–3, en 1h05 de jeu.

Interrogé sur le court après la rencontre, le septuple vain­queur en Grand Chelem a reconnu que les condi­tions de jeu étaient radi­ca­le­ment diffé­rentes avec celles de la capi­tale chinoise.

« Le premier match de chaque tournoi n’est jamais facile. Les condi­tions sont vrai­ment diffé­rentes, assez diffé­rentes de celles de Tokyo. Je n’ai eu que deux jours ici pour m’adapter. Je n’ai pas entraîné sur le court central, donc je suis juste monté sur le court en essayant de voir à quelle vitesse va le court, quelles sont les condi­tions sur place, et en essayant de jouer au mieux. Au début, c’était un peu incon­for­table pour moi, je n’ai pas trouvé un bon rythme. Soudain, je me suis rendu compte que je devais jouer agressif, essayer d’aller au filet autant que possible, et je pense que ça a fonc­tionné. Donc, content de ça, et voyons si je vais jouer un peu mieux au tour suivant. »