Alors que Carlos Alcaraz a décidé de se retirer du tableau du Masters 1000 de Shanghaï suite à son titre sur l’ATP 500 de Tokyo, l’Espagnol a fait deux heureux, mais surtout un.
En effet, si ce forfait va permettre à un joueur battu en finale des qualifications d’être repêché (en l’occurence l’Américain McDonald), il propulse surtout Corentin Moutet tout en haut du tableau, à la place du numéro 1 mondial.
Le Français, initialement opposé à Marin Cilic au premier tour et à Novak Djokovic au deuxième en cas de victoire, se retrouve finalement exempté de premier tour avec un tableau plutôt favorable jusqu’en huitièmes de finale où il pourrait affronter Daniil Medvedev (voir ci‐dessous).
À Corentin désormais d’en profiter au maximum.
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 17:51