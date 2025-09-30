Alors que Carlos Alcaraz a décidé de se retirer du tableau du Masters 1000 de Shanghaï suite à son titre sur l’ATP 500 de Tokyo, l’Espagnol a fait deux heureux, mais surtout un.

En effet, si ce forfait va permettre à un joueur battu en finale des quali­fi­ca­tions d’être repêché (en l’oc­cu­rence l’Américain McDonald), il propulse surtout Corentin Moutet tout en haut du tableau, à la place du numéro 1 mondial.

Le Français, initia­le­ment opposé à Marin Cilic au premier tour et à Novak Djokovic au deuxième en cas de victoire, se retrouve fina­le­ment exempté de premier tour avec un tableau plutôt favo­rable jusqu’en huitièmes de finale où il pour­rait affronter Daniil Medvedev (voir ci‐dessous).

À Corentin désor­mais d’en profiter au maximum.