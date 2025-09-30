AccueilATPATP - ShanghaiCarlos Alcaraz forfait, Corentin Moutet n'en demandait pas tant
ATP - Shanghai

Carlos Alcaraz forfait, Corentin Moutet n’en deman­dait pas tant

Thomas S
Par Thomas S

-

475

Alors que Carlos Alcaraz a décidé de se retirer du tableau du Masters 1000 de Shanghaï suite à son titre sur l’ATP 500 de Tokyo, l’Espagnol a fait deux heureux, mais surtout un.

En effet, si ce forfait va permettre à un joueur battu en finale des quali­fi­ca­tions d’être repêché (en l’oc­cu­rence l’Américain McDonald), il propulse surtout Corentin Moutet tout en haut du tableau, à la place du numéro 1 mondial. 

Le Français, initia­le­ment opposé à Marin Cilic au premier tour et à Novak Djokovic au deuxième en cas de victoire, se retrouve fina­le­ment exempté de premier tour avec un tableau plutôt favo­rable jusqu’en huitièmes de finale où il pour­rait affronter Daniil Medvedev (voir ci‐dessous).

À Corentin désor­mais d’en profiter au maximum. 

Publié le mardi 30 septembre 2025 à 17:51

Article précédent
La confi­dence de Carlos Alcaraz après le 8e titre de sa saison : « J’ai commencé l’année en étant pas bien dans ma tête. Quand je regarde en arrière, je suis très fier de la manière dont je me suis relevé de ces moments si difficiles »
Article suivant
Coco Gauff, après sa victoire contre Bencic : « J’ai dit à Belinda d’être respec­tueuse. Je n’ai simple­ment pas aimé ce commen­taire à l’égard de mon équipe »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.