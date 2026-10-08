Absent 11 mois à la suite d’une rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune sait qu’il va devoir encore beaucoup cravacher pour espérer retrouver un jour le top 10.
S’il avait montré des signes très encourageants lors de son grand retour en Coupe Davis (deux victoires dont une face à Grigor Dimitrov), le Danois a depuis subi deux défaites au premier tour : à Pékin contre le Français Kyrian Jacquet (6−3, 6–1) et à Shanghai contre l’Allemand Daniel Altmaier, dans un match beaucoup plus accroché : 1–6, 7–6(5), 6–4.
En conférence de presse à Shanghai, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur ce grand retour de Holger Rune, qu’il connaît depuis les juniors.
« C’est évidemment un processus lent. La blessure qu’il a eue est vraiment compliquée parce que le déplacement au tennis, c’est presque tout. Je pense que son style repose sur le déplacement : bien se déplacer sur le court et couvrir le plus de terrain possible. Il risque de perdre quelques matchs pour l’instant, mais personnellement, je suis vraiment heureux de le revoir sur le court. Il est venu à Murcie pour s’entraîner avec moi pendant une semaine avant l’US Open. Et je l’ai vu bien jouer. Il s’agit maintenant de disputer des matchs, de retrouver le rythme de la compétition, ce qui est vraiment, vraiment important. Je lui souhaite tout le meilleur. Je suis heureux qu’il soit de retour sur le circuit. Il doit être patient car ça va être un processus lent, mais il va atteindre l’objectif qu’il s’est fixé. »
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 12:14